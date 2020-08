Elimina Nodal sus fotos con «Beli»

Tal parece que hay problemas en el paraíso, ya que Christian Nodal y Belinda borraron todo rastro de su amor en redes sociales, además se dejaron de seguir en Instagram, por lo que se convirtieron en tendencia está mañana, ya que muchos han cuestionado duramente este amor, pues algunos internautas aseguran que todo se trata de publicidad para sus carreras mientras que otros afirman que en realidad si hay amor entre los dos cantantes.

Lo raro de todo de acuerdo con sus fieles admiradores, es que hace unos días la pareja del momento estaba hablando de su amor para varios programa de espectáculos, pero ahora están generando varias incógnitas por dejar de seguirse, ya que todo era miel sobre hojuelas hace unas horas, por lo que nadie sabe con exactitud porque borraron las evidencias de su amor en redes sociales.

«Belinda y Nodal se dejaron de seguir mutuamente en instagram y el borró su video con ella», «Eso note cuando me fui al instagram de Nodal que borró su video con ella, pero no sabía que no se seguían ya, qué pasó?», «Se desconoce, hasta ahora esa es toda la información».

«Nodal acordándose que hace unos días dijo que se iba a casar con Belinda, y hoy ya la dejó de seguir en instagram», «Cuando ves que Nodal y Belinda borraron todo y se dejaron de seguir un día después de que dijeron que se querían casar», escribieron en twitter los internautas que de inmediato checaron que ambos cantante ya no se seguían.

Belinda ya había mantenido un romance con su compañero Lupillo Rivera, quien estuvo en la primera temporada de La Voz, lo que causó gran revuelo, pues su relación estuvo en el anonimato durante un tiempo, pero de inmediato se les empezó a ver en varios lugares juntos, por lo que fueron más precavidos, aunque el amor entre ambos duró pocos meses, fue el mismo Lupillo Rivera quien reveló haber sido parte de la vida amorosa de Belinda.

Cabe mencionar que Belinda ni Christian Nodal han dicho algo sobre el porqué dejaron de seguirse, por lo que sus fans están a la espera de ver que pasó entre ambos, ya que desean saber si aún siguen siendo novios, o si en verdad todo era un truco publicitario.