El Centro muestra vestigios de la historia

Buzones para depositar cartas, casetas telefónicas y puestos de periódicos y revistas permanecen como testigos de una época no tan lejana

Testigo silencioso de la evolución de los medios utilizados por los hermosillense para comunicarse durante las últimas décadas es el primer cuadro de la ciudad, donde todavía se observan buzones para cartas del siglo pasado, casetas telefónicas y puestos de periódicos y revistas.

Estos elementos pasan por desapercibidos por la mayoría de los visitantes al centro comercial, sobre todo por los jóvenes millenials, quienes difícilmente depositaron una carta en un buzón de correo o utilizaron un teléfono público.

En el Mercado Municipal número 1 ‘José María Pino Suárez’ se localiza un buzón de herrería color verde por el lado de la calle Matamoros, incluso tiene un candado para resguardar algún documento que sea depositado.

En las banquetas de algunas calles continúan casetas telefónicas públicas, las cuales no se utilizan porque casi todas las personas cuentan con un teléfono celular y en caso de no portarlo o que se les terminó la batería no tienen las tarjetas Ladatel vendidas por Teléfonos de México para hacer llamadas.

Antes de las nuevas tecnologías y aplicaciones digitales, los puestos de periódicos y revistas eran los lugares más socorridos de la población para enterarse de los últimos acontecimientos registrados en su entorno inmediato y a nivel mundial.

Ahora son pocos los lectores que acuden a este tipo de establecimientos; sin embargo, se mantienen y forman parte de la historia de la ciudad.

Asimismo, todavía se observan algunos sitios de taxis en esta zona de la ciudad, pese a la fuerte competencia de las plataformas digitales para el transporte privado.

El centro comercial de la ciudad está lleno de contrastes, se conjuga lo moderno con lo antiguo, desde su arquitectura así como su movilidad.