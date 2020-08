Egresada del ITH parte a Holanda

Samantha Orozco realizará Maestría en Ingeniería Biomédica en Universidad Twente

Por ser la institución educativa que le brinda la opción de desarrollar sus capacidades y habilidades en la creación y fabricación de dispositivos médicos, Samantha Orozco Carvallo emprende el vuelo a Holanda para estudiar la Maestría en Ingeniería Biomédica, la Universidad de Twente es la opción elegida.

Egresada del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Hermosillo en septiembre de 2019, la destacada estudiante y atleta hermosillense indicó que buscará combinar sus facetas académica, deportiva y cinematográfica durante los dos años que estará en los Países Bajos desarrollando sus estudios de posgrado.

«La idea es trabajar en las tres facetas, si bien, el cine no encaja mucho en esta etapa de mi vida, las otras dos actividades sí son combinables por lo que pondré mi máximo esfuerzo para que estos dos años de estudio sean benéficos y ponga en práctica mis habilidades dentro de la Ingeniería Biomédica».

Con un promedio de 97.62, Samantha Orozco fue la mejor estudiante de la Generación 2014-2019, ello la llevó a ser la oradora principal en la ceremonia de graduación y a nombre de sus compañeros emitió un discurso donde exaltaba no solo el aprendizaje adquirido en las aulas del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), sino en cada uno de los ámbitos a los cuales acceden tras culminar una de las etapas más gratificantes de su vida, la educación superior.

«Desde el año pasado conocí la convocatoria de la beca ‘Jóvenes de Excelencia’ que entrega CitiBanamex apliqué y gané la beca, en febrero de este año se llevó a cabo un evento en la Ciudad de México donde se exhibía la oferta académica de diversas universidades entre ellas Twente y Groningen, ambas de Holanda, decidí conocer un poco más de sus planes de estudio, envíe mi solicitud y ambas me aceptaron, me decidí por la primera de ellas porque ofrece el trabajo en diseño de dispositivos médicos que es el área en la cual me voy a capacitar».

Con 24 años de edad, Orozco Carvallo reconoce que está en plena madurez, tiene la confianza que le brinda su carrera universitaria y es apoyada plenamente por su familia para emprender el viaje al continente europeo que por dos años la mantendrá lejos del hogar familiar.

«Al inicio todos estaban muy emocionados por las becas que conseguí y es que no solo tengo la de Jóvenes de Excelencia, sino que la Universidad de Twente y el Gobierno de Holanda me han otorgado otra beca parcial así que todo era felicidad, sigue siéndolo solo que ya se están dando cuenta que me voy lejos, entristecen por mi partida pero casi de inmediato vuelve la alegría».

En sus estudios de posgrado la joven hermosillense se enfocará en la creación y fabricación de dispositivos médicos que ayuden a prevenir lesiones, recuperen motricidad en personas con diversos padecimientos ya sea por lesión o enfermedad.