Destaca Alex Diego mérito de sus jugadores

Alex Diego, el técnico más joven del Torneo Guardianes 2020, ha sorprendido a propios y extraños. A pesar de los elogios que ha recibido tras pegarle a Cruz Azul y América, respectivamente, el entrenador de Gallos de Querétaro se mantiene ecuánime y brinda el mérito del buen paso del equipo a sus futbolistas.

El respaldo y el compromiso de los jugadores me hace sentir muy contento, el mérito es de ellos, puedo tener alguna idea o plan, pero si los jugadores no la ejecutan y no tienen buena actitud, esa idea se quedó en el aire. Tengo jugadores de mucha capacidad y poco a poco se van a ir ganando esa confianza para ir pisando fuerte en la primera división», expuso.

En la actividad de la fecha 6, el rival del conjunto emplumado serán los Rojinegros del Atlas, que estrenarán técnico en la persona de Diego Cocca. El hecho de enfrentar al sotanero general del campeonato no modifica la forma de trabajo durante la semana, sino que confirma que la clave para seguir en plan ascendente es mostrar intensidad y compromiso en el terreno de juego.

«Enfrentamos todos los partidos de la misma manera sin importar el rival. Hicimos un análisis de Atlas, ya bajo la dirección de Cocca y analizamos cuáles son sus fortalezas y debilidades, así que, a partir de ahí, se crea un plan de juego. Tenemos que hacer un partido muy intenso para mostrar nuestra capacidad, esperemos que demos un buen juego.», finalizó.