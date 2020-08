Destaca a nivel nacional programa de Coves al sanitizar viviendas y espacios públicos

Ely Sallard Hernández, expuso ante el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda el innovador programa impulsado en el Pacto Para Que Siga Sonora

Atender una situación de amenaza real a la salud de las personas y apoyar a las familias ante los riesgos por Covid-19, llevó a Coves a innovar para implementar el programa de Sanitización de espacios públicos y viviendas, como parte del Pacto Para Que Siga Sonora, impulsado por la gobernadora Claudia Pavlovich, expuso Ely Sallard Hernández ante el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi A.C.)

La directora general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves) indicó que este programa surgió en seguimiento a las políticas y estrategias del cuidado de la salud y la vida, implementadas por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, desde el inicio de la pandemia.

“Durante la pandemia, en la Comisión de Vivienda nos integramos totalmente para sanitizar lo que son espacios públicos y viviendas; el objetivo es brindarle a las familias un entorno seguro donde ellos puedan pasar parte de su confinamiento”, enfatizó.

En sesión virtual de la organización Conorevi A.C. que agrupa a 30 organismos estatales de vivienda a nivel nacional, la titular de vivienda en la entidad informó que en el marco del Pacto Para Que Siga Sonora, impulsado por la gobernadora Pavlovich, a la fecha se han sanitizado más de 7 mil 500 viviendas, parques y plazas, a través de Coves.

Indicó que ante el uso de vehículos por parte de personas que trabajan en actividades esenciales, se incluyeron también los carros como objetos de sanitización para brindarles mayor seguridad a las familias donde algún integrante debe salir de casa por motivos de trabajo durante la contingencia por Covid-19.

Sallard Hernández explicó a los titulares de vivienda de los estados, que debido a que en un principio la industria de la vivienda no fue considerada actividad escencial durante la pandemia, se frenaron las obras de construcción de vivienda social que se tenían programadas en Coves para este año.

“Al no tener obras de construcción en proceso buscamos la forma de realizar una actividad con la que pudiéramos apoyar a las familias y qué mejor forma de ayudarlos que con la sanitización de sus viviendas y los espacios públicos en el entorno donde pasan más tiempo durante el confinamiento; pero, además, a cada colonia que vamos llevamos el mensaje y recomendaciones para el cuidado de la salud que emite la gobernadora”.

La directora de Coves destacó, durante su exposición virtual, que las familias al verse atendidas con un programa de sanitización en sus hogares se sienten más seguras y, esto, dijo, los impulsa a tomar más conciencia sobre el cuidado de la salud y adoptar también otras medidas que recomiendan las autoridades sanitarias.

Como punto importante a considerar por los organismos estatales de vivienda, interesados en replicar el programa de sanitización en sus estados, Ely Sallard fue muy precisa al subrayar que se debe capacitar al personal sobre el uso del producto desinfectante y el equipo, pero, sobre todo, en el uso de equipo de protección para no poner en riesgo su salud ni la de las familias beneficiadas