Desoyen ciudadanos protocolos sanitarios

Señalan las autoridades que la reactivación de actividades no esenciales no deben entenderse como que el virus desapareció y que no hay riesgo de contagios

La alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas, no descarta la posibilidad de volver a implementar restricciones de movilidad en caso de haber un rebrote de Covid-19, ante el relajamiento social por parte de los ciudadanos que no acatan las recomendaciones de salud.

La presidenta municipal señaló que la reactivación de actividades no esenciales y cancelación de la restricción de movilidad, no deben entenderse como que el virus desapareció y ya no hay riesgo de contagios.

Explicó que el gremio de médicos coincide en que la relajación de las medidas para la prevención de contagios conlleva un riesgo muy grande de rebrotes, y la herramienta que puede prevenir o disminuir el riesgo de contraer la enfermedad es el uso del cubreboca y la sana distancia.

«La única herramienta que tenemos realmente en nuestras manos y está comprobado que sí funciona, es el cubreboca, si la gente usa el cubreboca todo el tiempo que está conviviendo con otras personas ajenas a sus familias podemos lograr que ese rebrote no llegue, o por lo menos retrasarlo”, insistió.

López Cárdenas subrayó que las medidas que se tomen más adelante variarán en función de si prevalece una actitud responsable y prudente de la mayoría, ya que si el comportamiento mayoritario es de relajación total, tanto el Consejo Estatal de Salud como el Comité Municipal de Salud tendrán que tomar decisiones para evitar la saturación de la capacidad hospitalaria.

Resaltó que es necesario que cada ciudadano se haga responsable de mantener los protocolos esenciales como el uso de cubreboca, la sana distancia entre personas y el lavado frecuente de manos porque el riesgo de contagio sigue latente.

Aclaró que hay actividades no esenciales que siguen estando restringidas aún en el semáforo naranja, como lo son casinos, gimnasios, cines y antros donde se aglomeran muchas personas.