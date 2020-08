Defiende Verónica Castro a su hijo Cristian

Anteriormente la conductora de televisión Yolanda Andrade, aseguró que Cristian Castro ahorcó y pateó en la cadera a su propia mamá

Verónica Castro rompió el silencio con respecto a la supuesta golpiza que su hijo Cristian Castro le dio hace unos años.

En una entrevista para el programa radiofónico de Janett Arceo, la actriz salió en defensa del hijo que tuvo con el actor Manuel «El Loco» Valdés.

«Sí duele bastante, sí me duele que lo estén molestando, a quien no le va a doler que le toquen a sus hijos y más diciendo tantas mentiras y hablando de tantas cosas ilógicas».

«Yo digo que Dios bendiga a mi hijo toda la vida y también que bendiga a estas gentes que tienen la boca tan sucia, hablando de bocas, hay que taparse la boca aunque no tengas coronavirus y aunque no te vayas a infectar puedes infectar a los demás».

A fines de junio pasado, la sinaloense Yolanda Andrade contó a TVNotas que Cristian Castro presuntamente golpeó de manera brutal a su mamá Verónica Castro, tras enterarse (según) de la relación amorosa que tenía con la conductora de televisión.

En la entrevista antes mencionada, Verónica Castro pidió a las personas que hablan sin saber, poner mayor atención a sus propias vidas.

«El pez muere por su boca, si no tienes nada bueno que decir y dices puras pende… mejor no digas nada, la gente si no tiene cosas buenas que decir mejor que no diga nada y la otra, que se busquen una vida porque parece que no tienen vida, yo tengo muchas cosas que hacer, cállense ya, si no saben no hablen, no tiene caso».