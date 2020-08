Deben exigir cubreboca en los camiones

Las autoridades del Consejo Estatal y Municipal de Salud deben enviar un oficio a las empresas que operan el trasporte público de Hermosillo para que no presten el servicio a usuarios que no hagan uso del cubreboca, y de esta manera bajar la tasa de contagios por Covid-19, afirmó Alfonso López Villa.

El representante de los Vigilantes del Transporte en Hermosillo señaló que las unidades del transporte público son una alta fuente de contagios por ser espacios cerrados sin ventilación, es por ello que los ciudadanos están buscando otras modalidades para poder desplazarse.

Se requiere que los integrantes del Consejo Estatal o Municipal envíen un documento a la empresas concesionarias del transporte urbano de Hermosillo para negar el servicio a usuarios que no utilicen protección en esta pandemia, ya que por sí solos no pueden tomar esa decisión porque incurrirían en una falta grave que amerita incluso la revocación de la concesión.

«Las comisiones de salud si no han mandado un oficio a las empresas del transporte público, que lo envíen porque las empresas y que no presten el servicio a personas sin cubreboca, porque legalmente no pueden negarle el pasaje a nadie.

«Nosotros estamos recomendando también dos cosas: no hablar, ni comer arriba de los camiones pero tanto jóvenes como niños siguen haciéndolo», dijo López Villa.

Insistió que los usuarios son en parte responsables de que el índice de contagios no baje, ya que no cumplen con las medidas de protección, como el uso del cubreboca, mantener la sana distancia, y salir únicamente para alguna actividad esencial para evitar contagios.