Da Torres Nilo positivo por coronavirus

El lateral de Tigres dio a conocer su situación médica en redes sociales e invitó a la población mexicana a extremar precauciones contra el Covid-19

El Covid-19 volvió a perjudicar al conjunto de Tigres, quienes este lunes confirmaron un positivo más en sus filas, se trata de Jorge Torres Nilo.

«El Pechu» hizo público su caso a través de su cuenta de twitter, donde pide a la afición crear consciencia y si es necesario exagerar en los cuidados para evitar contagio.

Para informarles que he dado positivo de covid-19 y afortunadamente tengo síntomas muy leves e invitarlos a seguirse cuidando entre todos, a algunos les dan síntomas, a otros no, pero hagámoslo por los demás, sigamos cuidándonos, poniendo nuestros cubreboca con nuestra sana distancia. Seamos prudentes, no sabemos dónde está y dónde lo contraes por eso exageren en los cuidados», apuntó Torres.

Previo a ello, la Liga MX en conjunto con el club felino anunciaron la situación en anonimato, minutos más tarde fue el futbolista quien decidió expresarlo a la fanaticada auriazul.

Con esto, el oriundo de Tijuana se convirtió en el séptimo infectado registrado dentro de la institución regia, uniéndose a Nahuel Guzmán, Miguel Ortega y Diego Reyes como los actuales casos de coronavirus en el primer equipo. Alan Flores, arquero de la Sub-17 es otro contagiado.

Por su parte, Francisco Meza y Juan Purata fueron otros que afortunadamente vencieron este mal y que se encuentran trabajando al parejo de sus compañeros, completando así la lista de portadores.