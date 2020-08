Cuestionan prohibir venta de comida chatarra

La verdadera solución para evitar problemas de salud asociados al sobrepeso, obesidad, diabetes y demás enfermedades crónico degenerativas, está primero en realizar un cambio cultural a través de la educación y la actividad física, y no en la prohibición de venta de la comida chatarra, ya que esto afectaría gravemente al sector económico, consideró Martín Zalazar Zazueta.

El presidente en Hermosillo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope Servytur), señaló que toda medida encaminada a mejorar la salud en especial de la niñez mexicana es buena, pero no si en su paso se afecta a sectores económicos, en este caso los pequeños comerciantes.

«En la Canacope-Hermosillo estamos de acuerdo con el retiquetado en los productos considerados como comida chatarra, mas no la prohibición de ellos porque en términos de la economía de empresas afectaría a los micro empresarios, a los changarros, abarrotes que sobreviven muchos de ellos por la venta de estos productos e igual es una situación que habrán de padecer muchos negocios más”, expuso.

Zalazar Zazueta manifestó que como empresarios están a favor que México viva en las mejores condiciones posibles, pero no si esto atenta contra una parte del sector comercio.

«Nuestros legisladores y demás autoridades, deben de entender que en estos tiempos donde se vive una nueva situación difícil por el coronavirus donde la economía se cayó y con muchos esfuerzos se busca recuperar, es que necesitamos soluciones y no malas noticias que en este caso en particular le pegará directo a muchos micro empresarios”, dijo.

Añadió que este tipo de leyes prohibitivas no sólo atentan contra los dueños de establecimientos comerciales que venden productos que se buscan prohibir a menores de edad, sino que la cadena se pasa a miles de familias y de empleos que se generan en cada uno de los municipios de este país.

La llegada del Covid-19 ha obligado a todos los mexicanos a vivir una nueva realidad, y esto se debe aprovechar para que desde el hogar reforzar la cultura de una alimentación saludable; si esto se logra, las afectaciones al sector comercio serán mínimas e incluso los hará también adaptarse a nuevas nomas de consumo pero sin generar caos, finalizó.