Consigue Necaxa su primer triunfo

Un solitario gol de Lucas Passerini, anotado por la vía del penalti, le permitió a los Rayos del Necaxa obtener su primera victoria en el torneo, al superar 1-0 al Mazatlán FC, en un duelo en el que ambas escuadras lucieron sin muchas variantes en el último tercio del campo de juego.

El partido terminó con polémica debido a que el silbante Jorge Antonio Pérez Durán había marcado un penalti a favor de los dirigidos por Francisco Palencia, que fue echado para atrás, debido a un fuera de lugar que se revisó en el VAR.

Alfonso Sosa, técnico de hidrocálidos, decidió por segundo partido consecutivo dejar fuera del once titular a Maximilano Salas, otorgándole la confianza a Passerini, quien aún no logra soltarse y demostrar su capacidad a la ofensiva, pese a colaborar con el tanto con el que ganó su equipo.

El argentino que llegó proveniente de Cruz Azul para sumarse al ataque del conjunto de Aguascalientes, anotó al minuto 42 la pena máxima que se validó por el VAR, luego de una mano de Nicolás Díaz, poniendo la pizarra 1-0 a favor de los locales.

Necaxa fue un equipo displicente, no obstante, a que se encontraba arriba en el marcador, situación que los mazatlecos no supieron aprovechar, quedándose sin la posibilidad de descifrar a su rival y aunque dieron algunos destellos ofensivos con Fernando Aristeguieta y César Huerta, no pasó a mayores.

Los Rayos llegaron a cuatro puntos y dejaron el fondo de la tabla general, pero sin jugar de la mejor manera, debido a que los de Mazatlán sin generar mucho peligro, fueron un contrincante que se les complicó.

Por su parte los visitantes se mantienen igualmente con cuatro unidades, superando solamente por diferencia de goles a los hidrocálidos.