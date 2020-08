Causa Paty Navidad nueva polémica

La actriz sinaloense sorprende a sus seguidores en redes sociales con un nuevo mensaje y le contestan con pasajes de la biblia y palabras positivas

La actriz sinaloense Paty Navidad causa nueva polémica en sus redes sociales con un extraño video: «Mi sonrisa y mi paz espiritual».

La también cantante expresa que su paz espiritual depende de una presencia divina en su vida y sus seguidores le responden con pasajes de la biblia y otras palabras positivas.

«Mi sonrisa y mi paz espiritual no es ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en mi vida. Que las tinieblas de tiempos difíciles no apaguen nuestra luz interior, veamos a través de la conciencia y con los ojos del alma.

«Sin miedo, los tiempos de Dios son perfectos. AMEN [sic]”, escribe la actriz originaria de Culiacán, Sinaloa.

Paty no deja de causar polémica en redes sociales con sus declaraciones acerca del coronavirus COVID-19, y sus creencias sobre la vida alienígena, entre otras cosas, además ha asegurado también que hay una especie de “plan secreto” ante la pandemia de coronavirus.

Y sobre la explosión que ocurrió en días pasados en Beirut, Líbano, Navidad también dio su punto de vista.

Estos no son “fuegos artificiales”, son fuegos muy reales, para “algunos” son “juegos maquiavélicos” con toda la intención de destruir. Beirut, Dios proteja y despierte a la humanidad. Más amor y más conciencia. Menos manipulación y menos mentiras”, escribió Paty Navidad en twitter.

Paty Navidad, quien ha actuado en telenovelas como «Yo soy Betty la fea» y «Cañaveral de pasiones», confesó que ya no aparece tanto en la televisión porque no le dan trabajo como actriz debido a que se niega a comportarse como una mujer sumisa y obediente ante los productores, en las historias, cosa que no va con ella y no le gusta tampoco.

Las últimas participaciones de Navidad en melodramas ocurrieron entre 2016 y 2019, en las telenovelas «Por amar sin ley», «Mi adorable maldición» y «Señora Acero 3: La Coyote».

En los inicios de su carrera como actriz, entre 1992 y 1996, Paty intervino en telenovelas como «María Mercedes», al lado de Thalía y Arturo Peniche; «Los parientes pobres», con Lucero y Ernesto Laguardia y «Más allá del puente», junto a María Sorté e Itatí Cantoral.