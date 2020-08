Bosé arma marcha anticubrebocas

El cantante español convocó a sus seguidores a protestar por el uso del cubrebocas en Madrid

Miguel Bosé sigue dando de qué hablar por su activismo en contra de las medidas interpuestas por Covid-19. En esta ocasión el cantante convocó a sus seguidores a una manifestación que se realizaría en la Plaza Colón de Madrid, contra el uso de cubrebocas.

«Sólo una hora, es decir de las 6 a las 7 de la tarde. Con lo cual, ahí nos vemos todos. Tranquilos, si ven un movimiento raro, no se metan, nosotros somos pacíficos, va a ir todo bien…Yo soy la resistencia».

Sin embargo, Bosé no fue captado participando en el evento, ni él ha compartido algún video que muestre lo sucedido.

Los manifestantes critican el uso de este aditamento, sin embargo instaron a que quienes fueran lo portara para que la policía respetara su movimiento.

El pasado 14 de agosto, Bosé subió un video en el que dio inicio a su movimiento con la canción «Revolution» de The Beatles, en donde mostró su oposición al uso de mascarillas obligatorias. Así que pidió que en los participantes en dicha manifestación lleven un cubrebocas para mandar un mensaje escrito en él para que se vuelva tendencia.

«Estamos en total desacuerdo con la obligación de llevar mascarilla a todas horas y en todos los lugares públicos (aunque estés solo) Nos parece una medida desproporcionada sin justificación científica…Utilicemos la mascarilla como pancarta».

Desde que inició la pandemia de Covid-19, el intérprete ha utilizado las redes sociales para dejar en claro su inconformidad, incluso acusó a la farmacéutica GAVI (alianza de vacunación entre la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y el Banco Mundial) de aliarse con Bill Gates y su esposa Melinda para generar vacunas fallidas que puedan afectar a los niños.