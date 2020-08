Bayern Múnich conquista su sexta Champions League

El conjunto bávaro se impuso por la mínima diferencia al París Saint-Germain en el Estadio da Luz de Lisboa

El conjunto alemán terminó en Lisboa su obra. Con un solitario gol de Kingsley Coman, el Bayern Múnich conquistó su sexta «Orejona» al derrotar en el Estadio da Luz 1-0 al París Saint-Germain.

La atípica temporada 2019-20 de la Champions League llegó al final y en un partido que no estuvo lleno de goles, al cuadro alemán le bastó uno para regresar a casa con el triplete, ya tenía en las manos la Bundesliga y DFB Pokal.

El duelo comenzó un poco lento, pero poco a poco la emoción se hizo presente en el suelo portugués.

La primera oportunidad estuvo en los pies de Neymar, pero el brasileño perdió en el mano a mano con el arquero Manuel Neuer.

Al minuto 21, el polaco Robert Lewandowski remató de media vuelta con pierna derecha, pero el balón fue a estrellarse en el poste derecho del arco de Keylor Navas.

Poco a poco, el partido fue subiendo de intensidad y los guardametas comenzaron a ser protagonistas.

El primer problema para el estratega del Bayern, Hans-DieterFlick, se presentó al 25′, ya que el zaguero Jerome Boateng tuvo que salir del partido por un problema muscular. NiklasSüle entró en su lugar.

Una vez más, Lewandowski estuvo cerca de abrir el marcador al 31′, pero el tico Navas presumió reflejos y reaccionó a tiempo para evitar el tanto del delantero polaco casi en la línea de gol.

Los franceses pudieron haberse ido al descanso con la ventaja, pero la definición de KylianMbappé no fue la mejor, al rematar con poca fuerza y Neuer resolvió recostando a su lado derecho.

Para el complemento, comenzó de manera más lenta, aunque para el 56′ ya iba tres tarjetas amarillas. Por los alemanes la vieron SergeGnabry y Süle, mientras que por los franceses se la llevó Leandro Paredes.

El 1-0 llegó por fin al 59′, luego de un centro preciso de Joshua Kimmich que remató Coman con la cabeza para poner el balón en el segundo poste, ante el error de marcación de ThiloKehrer, quien no hizo el intento por saltar.

Luego del gol, el conjunto parisino se fue con todo en busca del ansiado tanto que provocara el alargue, mientras que el Bayern decidió optar por cazarlos en una contra.

Pese a las modificaciones de Thomas Tuchel, quien mandó al terreno de juego a Marco Verratti, JulianDraxler, LayvinKurzawa y Eric MaximChoupo-Moting, su equipo simplemente no pudo ante la ferrea línea defensiva de los alemanes.