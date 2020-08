Avala Cassandro en Gael para personificarlo

El luchador Saúl Armendáriz, quien fue campeón mundial welter de la NWA dijo que está emocionado porque su historia será llevada a la pantalla grande

Exótico, con una vida de fuertes contrastes como las plumas, labial y maquillaje que lleva al cuadrilátero, Saúl Armendáriz, «Cassandro», está emocionado porque su historia será contada en cine en la piel de Gael García Bernal.

El luchador nacido en El Paso, Texas, señaló que el filme que prepara el director Roger Ross Williams, ganador del Óscar a Mejor Corto Documental por MusicbyPrudence (2010), planea rodarse en enero en Ciudad de México.

Para eso, dijo, Gael ha estado preparándose en Argentina, incluso aprende a «maromear» como él para dar una gran lucha.

«Sé que él está entrenando lucha. Se ha estado preparando y haciendo su parte, yo por ese lado ni me preocupo», indicó Cassandro en entrevista telefónica. «Él sabe lo que tiene que hacer. A mí me encanta».

La película contará su historia, que inicia con la vida de un niño fronterizo que fue abusado y discriminado desde los 6 años.

El luchador de 50 años, quien superó adicciones y fue campeón mundial de peso welter de la NWA en 2011 y ex campeón ligero de la UWA, conoce el trabajo de Gael desde Y Tu Mamá También (2001).

«Supimos que él iba a hacer el papel desde hace tiempo, pero estaba muy ocupado y con eso de que vive en Argentina y todo el rollo, no se podía decir, pero estoy muy emocionado con la noticia», expresó.

Fue Ross Williams quien se comunicó con Cassandro para decirle que ya se había hecho público el proyecto.

«Gael todo el año estuvo estudiando un libro de 800 páginas de fotos de Cassandro porque él decía que era un personaje muy complejo y diverso».

Aunque el luchador de 1.66 metros de estatura no conoce ni ha hablado con el actor de 1.70 metros, espera tener pronto el primer encuentro. Con el director sí tiene comunicación, incluso han estudiado y revisado escenas de la película.

«Ellos saben su trabajo. Roger Ross es ganador del Óscar por su documental. Esta es su primera película mega grande, el otro (Gael) es ganador del Globo de Oro, entonces creo que esto viene con una bendición», señaló.

Armendáriz creó al personaje de Cassandro en homenaje a una mujer de un burdel de Tijuana a quien apreciaba.

Su golpeada vida inspiró un documental estrenado en Cannes en 2018, Cassandro, TheExotico!, dirigido por Marie Losier.

El luchador dijo que la película contará una historia de esperanza y valor.

La cinta está respaldada por Amazon. Se habla de que el productor será Todd Black, nominado al Óscar por Fences (2016).