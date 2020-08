Aumenta demanda de agua en la Ciudad 

La falta de lluvias en este verano ha generado un aumento en la demanda del servicio de agua potable, sobretodo en el norte y sur de la Ciudad, informó el coordinador de Operaciones de Agua de Hermosillo, Herman Valenzuela Salas.

El funcionario, explicó que de cuatro mil 800 litros por segundo que se tuvo en mes de julio del servicio, aumento a cuatro mil 950 este mes de agosto, es decir, aumentó 150 litros más por segundo los que se han tenido que producir para abastecer a esos sectores de Hermosillo.

«Agosto si ha estado arriba de los cuatro mil 950 litros por segundo, estamos hablando que hemos tenido 150 litros más que producir, sobretodo en colonias del norte y sur, donde se ha presentado mayor demanda por la falta de regulación de los tanques para almacenar agua, que es donde nos pega en un momento dado una baja presión o en algunos sectores más pequeños, hasta falta de agua en ciertos días», dijo.

Valenzuela Salas señaló que son esos sectores donde en las noches por no poder almacenar más agua y los tanques se van arriba, se tienen que parar las fuentes lo que afecta el arranque en las mañanas.

También se ha detectado que por las altas temperaturas y la falta de lluvias algunos usuarios hacen mal uso de este recurso, ya sea para regar las plantas durante el día, las banquetas o tierra en sectores donde no hay pavimento, mencionó, por lo que exhortó a cuidar el recurso vital para no generar un desabasto en la ciudad.