Atlas empata sin goles con Santos

Los Zorros permanecen en el último lugar de la tabla de cocientes

Los Rojinegros del Atlas sumaron su segundo punto del torneo al empatar 0-0 ante Santos en la fecha cinco del Guardianes 2020.

La mala noticia es que los Zorros siguen sin ganar y permanecen en el último lugar de la tabla general y de la tabla de cocientes.

Atlas comenzó nuevamente el partido con intensidad y con el dominio sobre el rival.

Ante Santos Laguna no fue novedoso tal vértigo en relación a la anterior etapa con Rafael Puente del Río, y tampoco en el interinato de Rubén Duarte, y que ahora ya estuvo bajo la mirada de su nuevo técnico Diego Cocca, quien vio el partido desde Guadalajara.

La diferencia solo puede radicar en el sistema utilizado, ya que al parecer, los jugadores rojinegros se han acomodado mejor al modo práctico del despeje largo que al sistema complejo que proponía Puente de salir tocando y elaborar el avance a base de triangulaciones.

Y así fue como Atlas se presentó en la cancha de los Guerreros, con Luciano Acosta marcando la diferencia en la forma de tocar el balón y entregarlo a Ignacio Malcorra, o con Javier Abella agregándose al ataque por el sector izquierdo.

Al notar la desarticulación de Santos, Acosta se animó a tirar fuera del área al 11´, lo mismo hizo después Malcorra al 28´.

Y al 41´ tejieron entre Malcorra y Javier Correa una jugada de pared que concluyó Correa con un tiro desviado, pero con esa insistencia que evidenciaba su superioridad en el juego.

Sin embargo, en la recta final, Santos reaccionó con dos aproximaciones, primero de Eduardo Aguirre y luego con Fernando Gorriarán, lo cual evocó los partidos anteriores del Atlas con un inicio prometedor y un desenlace trágico.

Para la segunda parte los Rojinegros variaron en su salida a través del pelotazo y optaron por el toque en corto, en el cual sobresalió Acosta en la conducción y proyección hacia el frente.

Sin embargo, conforme pasaron los minutos los Zorros se replegaron, ya que Santos apretó con los ingresos de Gael Sandoval y el ex rojinegro Brayan Garnica, y abrieron los espacios para inquietar a la zaga tapatía.

La banca de Atlas respondió con el ingreso de Ignacio Jeraldino por Correa, pero el chileno no se notó en la cancha y fue de poca utilidad en el frente. La entrada de Jonathan Herrera logró dar profundidad con su rapidez, pero no alcanzó para abrir el marcador.

El juego concluyó con un ida y vuelta de ambas partes, primero con Atlas contra las cuerdas, pero que fue salvado gracias a la intervención de Camilo Vargas. En tiempo de compensación, Brayan Trejo se hizo expulsar por una patada sobre Alan Cervantes.