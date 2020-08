Arden pipas con 35 mil litros de combustible

Una intensa movilización de los servicios de protección civil y bomberos provocó un incendio registrado en dos contenedores de combustible, el cual fue visible a unos 10 kilómetros a la redonda de la ciudad de Querétaro.

El director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Bella, informó que el siniestro se presentó en la terminal Intermodal, ubicada en la colonia Las Teresas.

Confirmo que el incendio se presentó en dos carros bomba ubicados en el lugar, los cuales contenían alrededor de 35 mil litros de combustible.

En las labores de sofocación participaron más de 40 elementos de bomberos y protección civil de los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, además de que se tuvo presencia de la Guardia Nacional y de la seguridad estatal y municipal.

Señaló que en la zona también se desplegó una unidad del centro Regulador de Emergencias Médicas para atención del personal, en caso de que se presentaran casos de intoxicación.

El titular de la coordinación de protección Civil dijo que pese a las dimensiones que presentó el siniestro este no representó riesgo a la ciudadanía, por lo que no se tuvo evacuación de viviendas. Dijo que solo se replegó a 32 personas que se encontraban en la terminal intermodal, de quienes aclaró que no se evacuó, sino que se les ubicó a una zona segura.

Sobre personas lesionadas, dijo que solo el chofer “de la pipa que tuvo que romper con las manos uno de los vidrios para salir de la unidad”.

Como causa probable del siniestro señaló de manera preliminar que este habría sido provocado por un incidente de transito al interior de los patios de maniobra de la terminal, aunque esto será determinado oficialmente con los peritajes.

Además de productos químicos, para sofocar el incendio se utilizó alrededor de 460 mil litros de agua.