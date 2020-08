Aprovechan estudiantes curso de verano virtual

Estudiantes de educación básica aprovecharon el Curso de Verano Virtual que personal de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) puso a disposición para alumnos de primaria y secundaria.

La egresada de la escuela secundaria No. 34 “Benito Juárez García”, Karla Danitza Alday, con la guía de sus padres, utilizó la página electrónica desarrollada especialmente para este curso y aprovechar al máximo estas semanas de descanso.

“Es muy fácil de usar y tiene mucho material que puedo descargar e inclusive puedo imprimirlo para realizar los ejercicios. No tengo ningún problema para utilizarla”, dijo la estudiante.

El Curso de Verano Virtual que estuvo en la página web: receso2020.sonora.mx, hasta el 31 de julio, fue diseñado para que el estudiante descargue material con contenido de las áreas de Lenguaje y Comunicación así como de Matemáticas; en ella también hay videos para docentes y guías que marcan el ritmo de aprendizaje.

La joven Karla Danitza aseguró que accede con facilidad a diversas actividades que refuerzan sus conocimientos en las asignaturas de matemáticas y lenguaje y comunicación, utilizando en algunas ocasiones la computadora y con mayor frecuencia el teléfono celular.

“Con estas materias voy repasando lo que estudiamos en mi secundaria, pero también me preparo para el ingreso a la preparatoria, ya que todos los temas me serán de mucha utilidad”, finalizó Karla Danitza.

En el caso de Natalia Osuna Lizardi, egresada de la primaria “Lic. Luis Encinas”, el Curso de Verano Virtual se convierte en una forma de practicar el ser más autónoma para aprender, según lo comentó su mamá.

“Mi niña tiene mucho interés por ponerse a trabajar por las tardes e incluso ha aprendido a buscar mucha información y tutoriales sobre los temas”, dijo la señora Silvia Lizardi Duarte, madre de la estudiante.

Por su parte, Natalia aseguró que le resulta entretenido y de provecho, ya que sus papás trabajan en la mayor parte del día, pero desarrolla su habilidad para investigar.

Desde cualquier computadora con conexión a internet, celular o tablet, fue posible dar seguimiento a este curso que dividió el contenido por semanas y que buscaba ayudarles a llegar mejor preparado al nuevo ciclo escolar.

En receso2020sonora.mx, también formó parte el programa “Un Mejor Yo” y los estudiantes de igual manera pudieron consultar los documentos en PDF o videos que desarrollan el tema, con cinco fichas que se dividen en dos partes: una es la explicación del tema y, la otra, una propuesta de juego de acuerdo a la edad y grado que cursa el o la alumna.