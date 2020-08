Aplican pruebas rápidas de Covid-19 con nueva metodología

La idea es contar con mayor información sobre el porcentaje de hermosillenses que puedan tener o estuvieron contagiados con el nuevo coronavirus

A fin de contar con mayor información sobre el porcentaje de hermosillenses que puedan tener o estuvieron enfermos por Covid-19, personal del Municipio aplica pruebas rápidas con una nueva metodología que permite obtener datos más precisos sobre el comportamiento de ese virus, reveló Celida López Cárdenas.

La alcaldesa de Hermosillo señaló que se autorizó un presupuesto de cinco millones de pesos por parte del Comité de Adquisiciones para la aplicación de pruebas rápidas aleatorias en diversos sectores del área urbana y rural, y se contrató para ello al Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Sonora, por lo que ahora esas pruebas se hacen con una metodología donde se incluye hasta un margen de error.

«De tal manera que ahora cada levantamiento que se está haciendo, se lleva a cabo en las colonias, con los grupos de edad que están determinando los estadísticos y matemáticos.

«Esta es la segunda quincena que se están levantando las muestras con esta metodología, con la idea de conocer cuál es la cero prevalencia del contagio en la ciudad”, precisó.

La munícipe comentó que el Ayuntamiento ya había realizado pruebas rápidas en diversos sectores de la ciudad, pero con esta nueva herramienta científica, el municipio podrá informar a los ciudadanos con mayor precisión, que porcentaje de la población ya tuvo contacto con el virus del Covid-19, y de esa forma, continuar aplicando acciones para detener los contagios y decesos asociados a ese virus.

Mencionó que a la fecha se han realizado poco más de dos mil 300 pruebas y los resultados se darán a conocer en los próximos días.

«En promedio son 800 pruebas por cada levantamiento, este es el segundo y por lo tanto, llevamos mil 600; nosotros ya habíamos estas aplicando 700 u 800 en diferentes puntos de la ciudad, pero este estudio por quincena se tienen que hacer

800. Si es necesario que hagamos más pruebas rápidas, lo vamos a hacer», finalizó.

Prepara Segundo Informe de Gobierno

El segundo informe de trabajo se presentará en sesión solemne de Cabildo el próximo 16 de septiembre al igual que el año pasado, y se contará con la presencia de autoridades del Gobierno del Estado, informó la alcaldesa Celida López Cárdenas

La presidenta municipal de Hermosillo dijo que se está preparando su segundo informe de actividades para presentarlo a los ciudadanos y donde resalta los trabajados realizados en su segundo año de gestión.

«Será una sesión solemne de Cabildo, nada de eventos, antes no era no era mi estilo y con la pandemia menos, no se puede. Hay que ser muy eficientes a través de las redes sociales, estaremos hablando de los logros, del avance que hemos tenido y sobretodo, resaltar que ya somos un millón de habitantes», abundó.

Está será finalmente parte de esta gran estrategia que hemos tratado de diseñar para no solamente rendir un segundo informe, sino también destacar la importancia de ser una capital de un millón de habitantes, añadió.