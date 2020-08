Amplía STJ su gama de servicios

Avanzando en la Etapa 1 de su Plan de Regreso Gradual a la Normalidad del Servicio de Impartición de Justicia en Sonora, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) tomó múltiples acuerdos que ampliarán la gama de servicios del Poder Judicial del Estado (PJE).

Entre esos acuerdos destacan: el aprovechamiento de turnos para que el usuario ingrese a varios juzgados y tribunales dentro del tiempo concedido para evitar aglomeraciones; la sustitución de usuario del turno; el aumento en el número de escritos a presentar y expedientes a consultar; la ejecución de resoluciones y autos que no impliquen el empleo de la fuerza ni el desahucio (lanzamiento de personas), ni el embargo de cosas materiales, por lo que sí podrán, por ejemplo, embargarse cuentas bancarias, registrarse cédulas hipotecarias, hacerse anotaciones de sujeción a litigio y entregarse sumas de dinero exhibidas o depositadas durante el juicio.

También se celebrarán audiencias en asuntos no contendidos, como las juntas de avenimiento de cónyuges, juntas de herederos, y testimoniales en jurisdicciones voluntarias.

Por último, podrán girarse oficios para búsqueda de domicilios, emplazar a juicio y notificarse sentencias por edictos, resolver sobre ofrecimiento de pruebas y tramitar incidentes de liquidación de sentencias (costas, honorarios, intereses, etc.) que no requieran preparación y desahogo de pruebas.

En vigor a partir de mañana lunes

Las nuevas medidas serán publicadas el lunes 3 de agosto en el Boletín Oficial del Estado y desde ese mismo día estarán vigentes.

Todos esos acuerdos obedecen en parte al mencionado plan y son resultado, además, del diálogo del STJ con dirigentes gremiales de abogados a nivel estatal y con litigantes de Ciudad Obregón, tomando en cuenta también un escrito presentado por litigantes de Navojoa y diversas inquietudes expresadas por litigantes de San Luis Río Colorado y Nogales. Igualmente se tuvo al efecto un conversatorio con los jueces que los aplicarán.

El magistrado presidente Francisco Gutiérrez Rodríguez confirmó que este viernes 31de julio el Pleno del STJ autorizó la versión final de un sistema informático que permitirá presentar escritos, recibir acuerdos judiciales y leer los escritos de la parte contraria, todo ello por correo electrónico, con lo que quedará un historial de actuaciones consultable en cualquier momento y desde cualquier lugar. Será puesto en funciones en este mes de agosto, y será parte del proceso hacia el expediente electrónico.