Alertan por riesgo de rebrote por Covid

La alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas reconoció que aunque que la capital ya pasó a naranja en el semáforo epidemiológico, aún hay riesgo de un rebrote del Covid-19, que afectaría hasta el 60 por ciento de la población en todo Sonora que aún no se ha contagiado.

La presidenta municipal, resaltó que no por haberse eliminado la restricción vehicular, los ciudadanos van a bajar la guardia, y enfatizó que se deben seguir aplicándose las recomendaciones que han emitido las autoridades, ya que mientras no haya vacuna contra el virus, se puede dar un rebrote en cualquier momento.

López Cárdenas, reconoció que los datos oficiales proporcionados por las autoridades de Salud no reflejan la realidad, porque hay mucha gente que se contagió y nunca tuvo acceso a una prueba, incluso hubo muchos que fallecieron y jamás tuvieron contacto con una prueba rápida, ni se contabilizaron, “por lo que debemos seguir cuidándonos”.

“¿A qué nos tenemos que preparar? a poder identificar cuando venga un segundo rebrote qué nos funcionó y que no?… entonces yo creo que lo único que ahorita nos va a poder ayudar es el uso del cubrebocas, porque seguramente hace falta al menos un 60 por ciento de la población por contagiarse. Según datos que anunció la Secretaría de Salud de 18 mil 300 pruebas, el 43 por ciento salieron positivos, que tuvieron el contacto con el virus o que algunos tienen”, expuso.

Ante este panorama, la munícipe subrayó que los ciudadanos deben continuar con las medidas preventivas, como el no salir sin cubreboca, el distanciamiento social y resguardo domiciliario para que evitar un posible rebrote de la enfermedad.

Mencionó que en términos generales en el Estado los hospitales pudieron atender a todos los pacientes que llegaron con síntomas, sobre todo los públicos y el reto nuevamente será evitar un desbordamiento de casos y brindar la atención médica a las personas que pudieran presentar síntomas del Covid-19.