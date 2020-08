Acopian residuos vegetales para composta

Personal de la Dirección de Servicios Públicos instaló puntos de acopio de material orgánico vegetal en los dos reciclacentros de Hermosillo para la elaboración de composta que será obsequiada a las familias que lo necesiten, y también utilizada para las áreas públicas de la ciudad.

El titular de Servicios Públicos, Norberto Barraza Almazán, comentó que en el primer día se acopiaron 60 kilogramos de residuos vegetales y esta idea surgió de un grupo de personas de la sociedad denominado «El Compostero HMO», para aprovechar estos desechos orgánicos y elaborar composta para ayudar al medio ambiente.

«Estamos invitando a las familias a que lleven este tipo de residuos vegetales a los reciclacentro donde se instaló un punto de copio de estos materiales orgánicos y elaborar composta», dijo.

Barraza Almazán mencionó que este punto de acopio instalado en los reciclacentros será permanente para que las ciudadanía recicle también sus residuos vegetales y los deposite en esos centros que se instalan cada sábado en horario de 08:00 a 12:00 horas.

Respecto al acopio de residuos inorgánicos, el funcionario municipal, indicó que se recolectaron 4.5 toneladas, principalmente cartón, papel y plástico.

Añadió que se contempla la reactivación de los otros dos reciclacentros una vez que baje la pandemia por Covid-19.

Programa de descacharre

A casi un mes de que se retomó el programa de descacharre en Hermosillo, se han visitado 19 colonias de diversos sectores de la ciudad, y se han recolectado 392 toneladas de desechos que no puede llevarse el camión recolector y con ello se evitó que terminen en los espacios públicos o se acumulen en los patios de las casas, dijo Norberto Barraza.

El director de Servicios Públicos del Ayuntamiento mencionó que la semana anterior estuvieron en las colonias La Cholla, Los Arroyos, Benito Juárez, Norberto Ortega, Gómez Morín y Cerrada Pueblo Bonito en Pueblitos, donde se recolectaron 128 toneladas de desechos, que van desde llantas, muebles y juguetes viejos, fierro, lámina, madera, basura y maleza.

La próxima semana estarán en Las Villas, Villa de Seris, Palo Verde Indur, Palo Verde, Real del Carmen y Urbi Villa del Prado, donde instalarán un contenedor por sector durante dos días para que los vecinos se deshagan de todos los materiales que ya no les son de utilidad y con ello evitar también la proliferación del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya.

«La invitación a la gente es a que lleven todos los objetos que ya no les sean de utilidad y que pueden almacenar agua de lluvia en esta temporada de lluvias, a estos contenedores y evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue», expresó el funcionario municipal.