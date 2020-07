Yanquis llegarán con cartas fuertes

Brian Cashman dijo que espera que se incorporen desde el inicio AaronJudge, James Paxton, AaronHicks y Giancarlo Stanton

El gerente general de los Yanquis de Nueva York, Brian Cashman, se mostró optimista el martes en que AaronJudge, James Paxton, AaronHicks y Giancarlo Stanton estarán listos para el primer juego del nuevo calendario, el 23 de julio ante Washington, el actual campeón de la Serie Mundial.

Judge no disputó ningún juego de exhibición debido a un dolor que sintió al hacer el swing en un músculo del pectoral derecho y un hombro. El 6 de marzo, el equipo de Nueva York informó que el jardinero derecho sufrió una fractura por estrés en la primera costilla derecha, una lesión que posiblemente se remonta a una jugada en la que se zambulló para atrapar una pelota al final de la temporada anterior. Posteriormente Judge admitió que tenía un pulmón colapsado.

El 5 de febrero, Paxton se sometió a una cirugía para reparar un disco herniado en su espalda y para retirar un quiste peridiscal. El 27 de septiembre en Texas, el zurdo abandonó su última apertura en la temporada regular tras una entrada, y los Yanquis dijeron que el motivo fue un problema de tensión en músculo del glúteo izquierdo. Posteriormente volvió para disputar tres juegos de postemporada como abridor.

Tras llegar a un acuerdo de 324 millones de dólares y nueve años, el lanzador Gerrit Cole lidera una rotación que incluye a Paxton, MasahiroTanaka y al zurdo J.A. Happ. El zurdo Jordan Montgomery podría ser el quinto abridor.

El dominicano Luis Severino se está recuperando de una cirugía Tommy John que se realizó el 27 de febrero.

Hicks también se está recuperando de una cirugía Tommy John en su codo derecho a la que se sometió el 31 de octubre.

Stanton sufrió un tirón en la pantorrilla derecha durante un ejercicio defensivo el 26 de febrero. Cashman dijo que estaba confiado en que Stanton podría ser un bateador designado pero que no estaba seguro que pudiera jugar en el jardín izquierdo.

Cashman indicó que algunos jugadores podrían llegar tarde debido a que tienen que viajar. No estaba seguro si los entrenamientos iniciarán e viernes o sábado