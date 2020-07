Vinculan a homicida a proceso penal

Una juez vinculó a proceso a Jesús Emmanuel “N”, presunto coautor del homicidio de 27 internos en un anexo de la ciudad de Irapuato el pasado 1 de julio.

La juez consideró suficientes las pruebas de la Fiscalía, quien contó con un testigo que dijo reconocer a Jesús Emmanuel por su pelo pintado de azul y por sus tatuajes.

De la misma forma desechó dos videos en los que la defensa argumentó que el imputado se encontraba en una barbería de Celaya, sitio donde él trabaja, a la hora de la ejecución en el anexo de la comunidad de Arandas.

En la audiencia previa se mencionó que Jesús Emmanuel fue detenido el 20 de junio en la comunidad de San Isidro Elguera, junto a la madre de José Antonio Yépez, alias “El Marro”, sin embargo, el día 28 del mismo mes fue puesto en libertad al calificarse su detención como ilegal.

El imputado será procesado por los delitos de homicidio en agravio de 27 personas y tentativa de homicidio de 6 internos que resultaron lesionados.

Además permanecerá en prisión preventiva durante 4 meses, tiempo que se llevará la investigación para dictar una sentencia.

Sus dos cómplices también fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud y portación de armas de fuego en un juzgado federal.

La defensa acusó al a Fiscalía de fabricar testigos y crear chivos expiatorios y señaló que presentará un recurso de apelación.

La apelación, vamos a presentar el recurso de apelación o voy analizar si presento un recurso de amparo, la verdad es que no tengo mucha esperanza aquí en la apelación porque el poder judicial es uno solo, no tienen mucha diferencia, lamentablemente no tenemos en Guanajuato un poder judicial independiente sino subordinado al fiscal y al gobernador”, señaló el abogado defensor.