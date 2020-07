Tiene Atlético San Luis «delantera letal»

El estratega del conjunto potosino, Guillermo Vázquez, asegura que la dupla conformada por Mauro Quiroga y Nico Ibáñez tendrá éxito

Para el director técnico del Atlético San Luis, Guillermo Vázquez, la delantera de su equipo comandada por Mauro Quiroga y Nicolás Ibáñez será letal en el torneo Apertura 2020, siempre y cuando el resto de las líneas también hagan su trabajo, así lo declaró este viernes por la mañana en videoconferencia.

A Mauro y Nico sí me los imagino haciendo daño y siendo fuertes en nuestro ataque, lo que tenemos que hacer es llevarles balones a la zona donde estén ellos, hasta ahora se complementan bien, habrá que sacarles el mayor provecho posible. Veo un equipo que puede ser fuerte, pero es un trabajo de equipo, cada uno tiene que hacer bien su trabajo”, destacó.

En relación con el plantel que se conformó para el torneo que está por iniciar, indicó que sabe de la calidad de sus jugadores y la exigencia que le representa tener un plantel del que se espera mucho para el Apertura 2020.

«Yo soy un cuate de retos, los compromisos no me asustan, sí me encantaría estar en una Liguilla con este grupo en los pocos partidos que he estado aquí la afición ha demostrado mucho apoyo, me encantaría y ojalá le podamos dar la alegría a la gente y no solo por el plantel que se ha formado, es la ilusión que uno tiene cada que empieza el torneo”, comentó.

Además, dejó abierta la posibilidad de que llegue otro refuerzo al equipo y lo cual se determinará conforme veo la evolución de su plantilla en el torneo que disputarán en León, Guanajuato y los primeros juegos de la liga.

Lo hablé con la directiva y hemos ido viendo posición por posición lo que hacía falta, ellos han cumplido con traer a la gente que yo pensaba que le venía bien al equipo y eso compromete a entregar buenas cuentas también. Por ese lado vamos bien, no cierro la puerta a que pueda llegar alguien más, estoy observando al equipo a ver si en estos partidos se abre alguna oportunidad”, finalizó.