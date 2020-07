Suspenden bomberos procesión anual para honrar a su Santa Patrona

Por primera vez en la historia no se pudo realizar la tradicional procesión en honor a la Virgen del Carmen, debido a la crisis sanitaria por el Covid-19

Por primera vez en la historia, el Departamento de Bomberos de Hermosillo no pudo realizar la tradicional procesión de su santa patrona la Virgen del Carmen, debido a la crisis sanitaria que se vive por el Covid-19.

El dirigente del Sindicato de Bomberos de Hermosillo, Jesús Díaz Ruelas, dijo que este año no recibieron la invitación por parte del Patronato de la parroquia para participar en las actividades que enmarcan los festejos a Santa María del Monte Carmelo, mejor conocida como la Virgen del Carmen.

«No tuvimos una invitación para participar este año en los festejos a nuestra patrona, siempre nos llega una semana antes y ahora no nos avisaron, de hecho la Iglesia está cerrada», dijo.

Díaz Ruelas destacó que cada año realizan una procesión por varias calles del Centro de la ciudad, paseando a la Virgen en la bombera, y que inicia en la calle Jesús García, para luego tomar por la Serdán, Yáñez y Obregón, acompañados de los matachines danzando y cientos de feligreses para dar gracias por siempre protegerlos cuando salen a trabajar.

Sin embargo este año se suspendió como una medida preventiva para todos los que participan en esta celebración, por la pandemia del Covid-19 y evitar contagios.

A través de las redes sociales, el Departamento de Bomberos de Hermosillo colocó una ofrenda floral a una imagen de su Santa Patrona a quien agradecieron por la protección que les brinda al estar en el campo de batalla, y pidieron salud y fuerza para seguir salvando vidas.