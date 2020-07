Suspende UES exámenes de nuevo ingreso

Para evitar poner en riesgo de contagio al personal y a los aspirantes a ingresar a la institución, la Universidad Estatal de Sonora (UES) no aplicará exámenes de admisión en el proceso de nuevo ingreso 2020, donde participan alrededor de siete mil jóvenes sonorenses.

Pedro Ortega Romero, rector de la UES, explicó que se analizó exhaustivamente la situación sanitaria en el estado por el Covid-19 y se tomó la decisión de no aplicar exámenes de admisión como criterio selectivo, para evitar riesgos de contagio en los aspirantes y el personal de la institución.

“De esta forma, el primer criterio de selección será el promedio de bachillerato acreditado por los aspirantes en su solicitud, seguido de la primera carrera seleccionada en su registro y la fecha y hora de conclusión de su solicitud de ingreso”, señala el comunicado.

La publicación de resultados será el 8 de julio, en la página https://aspirantes.ues.mx/seleccionados/, o bien, cada aspirante podrá ingresar al portal https://aspirantes.ues.mx/, con su correo electrónico registrado y contraseña, para consultar el lugar obtenido y, si es aceptado, continuar con el pago de inscripción del 8 al 16 de julio de 2020.

Los aspirantes no aceptados deberán valorar el lugar que obtuvieron y decidir si esperan al corrimiento de listas que se realizará el 20 de julio, para una segunda ronda de inscripción del 22 al 24 de julio, o bien, esperar las opciones de carrera que la Universidad les brindará al finalizar la etapa de selección, el 27 de julio.

La UES presentó una convocatoria de 25 diferentes programas educativos este año, dos programas de posgrado y cuatro carreras en línea, con 4 mil 500 espacios disponibles para aspirantes de nuevo ingreso en sus cinco Unidades Académicas: San Luis Río Colorado, Hermosillo, Navojoa, Magdalena y Benito Juárez.