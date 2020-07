Sonora es un estado confiable para invertir 

A pesar de que a nivel mundial persiste una situación delicada por la pandemia del Covid-19, en Sonora existe confianza por parte de las empresas para invertir; esto, por la capacidad de la entidad de competir por proyectos a nivel nacional e internacional, destacó Luis Núñez Noriega, vocero del Plan para la Reactivación Económica del estado Sonora.

En su mensaje en transmisión en vivo, el también coordinador de Fomento al Turismo comentó que la crisis de salud ha golpeado a Sonora al igual que en el mundo entero, generando inestabilidad e incertidumbre económica en los mercados internacionales, ya que el estado es parte de una gran sociedad global que ha pasado por grandes cambios como la renegociación del TLCAN, ahora TMEC, el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, entre otros hechos que han abonado para generar las dificultades por las que atraviesan muchos países.

“Pero nuestro estado tiene buenos cimientos que han ayudado a que la crisis económica no golpee tan fuerte. Estos avances se han concretado gracias a las políticas implementadas por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, además de que ha regresado a Sonora la capacidad de competir a nivel nacional e internacional como un estado confiable para invertir, prueba de ello es la millonaria inversión de la empresa automotriz Ford revelada hace algunos días”, indicó al comentar que en Sonora como dice el dicho: se descansa haciendo adobes.

Según datos de ProSonora, existen 129 proyectos de inversión extranjera por un monto de 6 billones de dólares, divididos en 49 empresas nuevas y 80 por ciento de crecimiento orgánico, adicional a esto existen 53 prospectos de inversión. Tan sólo en el primer trimestre de 2019, la inversión extranjera directa fue de 265.6 mil millones de dólares colocando a Sonora en el lugar número 11 a nivel internacional.

Núñez Noriega añadió que en los últimos años en Sonora la inversión directa ha aumentado, junto con ello un mayor número de empleos mejor remunerados, esto gracias a las políticas implementadas por la gobernadora Pavlovich y del secretario de economía, Jorge Vidal Ahumada, que han buscado regresarles la confianza a los inversionistas extranjeros.

La implementación de estas políticas económicas en 2019, tan sólo el primer trimestre, la generación de nuevos empleos fue de 27 mil 268 colocando a Sonora como el segundo lugar a nivel nacional en generación de empleos, señaló.

Comentó que estas estrategias han sido eficientes no sólo en la atracción de inversión extranjera y en la generación de empleos, sino también en generar las condiciones para que los empleadores valoren la mano de obra calificada en Sonora y se vea reflejado directamente en el bolsillo de las familias sonorenses, mediante salarios dignos, pues entre 2016 y 2019 Sonora ha registrado un aumento salarial de 22%, es decir, 3.5% por arriba de la media nacional.

Núñez Noriega dijo que Sonora y la actual administración han enfrentado situaciones difíciles en el pasado y se ha logrado salir adelante, y en este caso no será la excepción, teniendo como prioridad la vida y bienestar de los sonorenses.

Estos cimientos han permitido que la economía sonorense sea sólida, junto con las estrategias implementadas durante esta contingencia, tales como: las alianzas para el comercio digital a través de plataformas líderes a nivel mundial, un paquete de estímulos fiscales para atender las empresas sonorenses, siendo Sonora el primer estado en ofrecerlo a nivel nacional, y los apoyos económicos para mitigar el impacto de la crisis, tales como el crédito emergente, el crédito Impulsa y el de autoempleo.