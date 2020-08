¡“Se ve muy malito”! comisionado indígena

Auxilian a indigentes ante “calorón” récord

$e de$marcan de cabecilla de comerciante$

Regresa al peligro el Secretario “emboscado”

¡“Se ve muy malito”! comisionado indígena…Y el que en tiempos de pandemia se ha seguido confirmando como un cero a la izquierda, o un simple funcionario burócrata, es el titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Antonio Cruz Casas, y para prueba está el que no se le ha visto operar para auxiliar a las etnias del letal Covid-19. De ese pelo.

Tan es así que tuvo que ser el diputado local del Partido Encuentro Social (PES), Lázaro Espinoza Mendívil, el que tuviera que entrarle al quite para interceder y que se atendiera a los integrantes de la tribu seri, por los brotes de esos mortíferos contagios que se han presentado entre ellos, por que dan cuenta que lo que es Cruz Casas, nomás no ha accionado al respecto, lo cual dicen que no es nada nuevo. Así la mala fama.

De ahí que ante ese negligente actuar del también conocido como “El Toño” Cruz, es por lo que entre los diferentes grupos étnicos “ya le ponen las cruces”, lo que explica por qué tuviera que intervenir Espinoza, ahora sí que para casi casi hacerle al “San Lázaro”, y que de esa forma se socorriera a los aludidos indígenas pertenecientes al municipio hermosillense, que por algo manejan que ya están en peligro de extinción.

Es por eso que ante ese ¡S.O.S! que lanzara el citado legislador, el cual simplemente no se dignara a hacer Cruz Casas, es por lo que luego luego acudieran brigadas de la Secretaría de Salud para prestarles atención médica, porque hasta donde se sabe, y al igual que las demás tribus sonorenses, hasta ahora se han estado “tratando” esos catarros con medicinas “caseras”, o de las tradicionales y naturales que ellos conocen.

Razón por la cual es que derivado de esa dejadez, la cruda y enferma realidad es que hasta se desconoce la forma en que los ha afectado ese mal, en lo que tiene que ver con ese sector poblacional, ante lo que no se descarta y que sea unos de los mayormente infectados, por ya también haber aflorado que se resisten a respetar los protocolos sanitarios, sobre todo en los que tiene que ver con los sepelios de sus familiares.

Pero lo que es el pintado del “Toño”, sólo se ha dedicado a cobrar y hacer como que hace, porque igual tampoco ha promovido alguna campaña de ayuda alimentaria para esas comunidades, que es algo que por el estilo han tenido que realizar promotores de la sociedad civil, que han mostrado más sensibilidad que él, de ahí por qué se diga que ha sido un fisco como servidor, o vividor, público. Ni más ni menos.

Auxilian a indigentes ante “calorón” récord …Una muestra que exhibe el cómo ha estado “el calorón” en “Hornosío”, es que por medio de la Unidad Municipal de Protección Civil han implementado operativos para auxiliar a las personas en situación de calle, y de esa forma evitar que se deshidraten, a raíz de que en la presente temporada de verano las temperaturas han alcanzado los 47 grados centígrados. ¡Tómala!

Por ese motivo, y a decir del coordinador de Inspectores de ese changarro, Rafael Robles Jáuregui, porque lo que es la directora, Santa Aguilar, manejan que nomás está de “aviadora”, es que han realizado recorridos por los principales lugares donde se concentran esos indigentes que sobreviven a la buena de Dios, con la finalidad de brindarles atención, de entrada consistente en agua embotellada, suero y lo que se ofrezca.

Ya que la pretensión es la de evitarles cuadros de deshidratación, pero sobre todo los llamados “golpes de calor”, que pueden llegar a ser fatales entre esos indefensos individuos, y más entre los que padecen de sus facultades mentales, y que ya sólo reaccionan por instinto de conservación, y es por lo que están más expuestos a ese extremoso clima que adquiere visos de “infierno”, más que nada en los meses de junio y julio.

Por eso es que Robles manejara, que los han estado rescatando de las plazas y parques del primer cuadro de la ciudad, como la Emiliana de Zubeldía, El Mundito, Jardín Juárez, Parque Madero; así como en los puentes más visibles y transitados; e igual a la salida a Nogales, como también en las vías del tren, donde acampan migrantes, en lo que será una estrategia que mantendránmientras el termómetro marque más de los 45 grados.

Con esa sensibilidad social dicen está actuando el Ayuntamiento hermosillense, como nunca antes se había hecho, por la forma permanente en que ahora lo están haciendo, y no solamente de manera aislada.

$e de$marcan de cabecilla de comerciante$…Por si quedaban dudas y por si algo faltara, quien también terminó dándose una pública desmarcada, de la absurda, usurera y convenciera proposición hecha por esta semana por el cabecilla de la fantasmal organización denominada, Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, un tal Rubén López, es el líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Ario Bojórquez.

Toda vez que Bojórquez Egurrola dio un paso al frente para aclarar, que por nada del mundo apoyan la mercantilista idea planteada con visos de presión por parte de López Peralta, de que en el próximo ciclo escolar 2020-2021debería de obligarse a que las clases virtuales que se ofrecerán sean portando uniforme, porque de lo contrario ellos no pondrán ganar, al dejar de vender esas prendas. A ese punto de ganone$.

Así que de su ronco pecho lo menos que le mandó a decir el de la Canaco al de esa Unioncita “pirata”, por dizque no representar a nadie, o si acaso a un grupito de incondicionales, es que no debe serse tan inconsciente, en cuanto a las penurias económicas por las que igualmente atraviesan los padres de familia, como para pretender cargarles un gasto que en estos momentos de contingencia sanitaria no es tan necesario.

Con todo y eso es una propuesta que dé inicio “naciera muerta”, por nadie en su sano juicio aprobar el que a los estudiantes se les uniforme para sentarse a estudiar frente a una pantalla desde sus casas, después del anuncio que hiciera la “Gober”, Claudia Pavlovich, de que el venidero proceso educativo sería a distancia, como parte de una estrategia preventiva, por aún estar a todo lo que da la epidemia de mortales catarros.

Y como el que calla otorga, es por lo que Rubén ya no volviera abrir lo que se llama boca, con todo y el perfil de echón y bravucón que lo caracteriza, muy seguramente por haber caído en cuentan, de que no tiene defensa, después de que “$e pasara” de gandalla, que es como las mayorías terminaran calificándolo, y con sobrada razón, por querer “hacer su ago$to” en época de virulencia. De ese tamaño.

Vuelve al peligro el Secretario emboscado…Quien dio muestras que de que ya quedó la listo pa´ la otra, es el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, después de que reapareciera, luego de sobrevivir de milagro a un atentado del que fuera blanco el 26 de junio, y que dizque fuera perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Así está volviendo a la vida pública.

Pues después de permanecer hospitalizado por casi diez días, y ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas, por las heridas que sufriera, al su camioneta blindada ser traspasada por las balas de un comando armado, lo que es García Harfuch volvió a la escena, al participar en una conferencia virtual con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la que adelantó que las investigaciones sobre su ataque van muy avanzadas. ¡Ñácas!

De tal suerte que una que viviera para contarla, y superado el peligro, así es como el hijo de la ex actriz, María Sorté, está regresando por su fueros, para hacerle al héroe, al ufanarse de que no es la única amenaza que ha recibido, con todo y que esa sí se convirtió en agresión, al manejar ya haber sido objeto de otras, cuando estaba en la Policía Federal, así como en la Agencia de Investigación Criminal de la desaparecida PGR.

No obstante y que en esta ocasión el fuego del crimen organizado sí le llegara a los aparejos, y al interior del suburbón en el que viajaba, al grado de que en el hecho que tuviera lugar, en el cruce de Avenida Paseo de la Reforma y Monte Blanco, de la colonia Lomas de Chapultepec, murieran dos de sus escoltas que lo resguardaban, y una mujer que transitaba en su auto por esa zona. De ese vuelo.

No en balde es que consideren, que el sobreviviente de Omar no está como andar echando las campanas a vuelo, al jactarse de que se encuentra más comprometido y con mayor determinación para seguir dándole la batalla a los malos, y menos después de que los autores intelectuales a los días se la sentenciaran de nuevo, por lo que de aquí pa´l real se va tener que trasladar casi casi en una tanqueta, o con el máximo blindaje.

Correo electrónico: [email protected]