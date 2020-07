Ahora hasta a las doñas están ejecutando

Ahora hasta a las doñas están ejecutando…Y cada vez más se está demostrando, que ya ni las mujeres se están salvando de la violencia, independientemente de su edad, y para prueba está la ejecución que acaban de perpetrar en esta Capital, contra una doña de 53años, en la colonia Renacimiento, cuando un sicario ahora sí que entrara hasta la cocina de una casa, para ultimarla a balazos. De ese tamaño.

En lo que es un enésimo sonado asesinato con el que se sigue corroborando, que lo que es a los criminales el coronavirus simplemente no los ha detenido, y una evidencia de ello es que a la víctima, de nombre Dora Alicia, la ejecutaran a domicilio, luego de que un sujeto con camiseta y gorra negra, allanara la vivienda para hacerle varios disparos que la impactaron en el tórax, para después salir huyendo en un pick up Honda. ¡Zaz!

Aún y cuando ahora sí es de reconocerse la reacción de las diferentes corporaciones policíacas, ya que tras la activación del Código Rojo los elementos policiales ubicaron un vehículo similar al usado por el asesino en el hotel San Sebastián, localizado en Periférico Sur y bulevar Manuel J. Clouthier, el cual de inmediato rodearon, para posteriormente trascender que detuvieron a siete sospechosos,entre ellos dos mujeres.

Sin embargo lo que es hasta ayer las instancias investigadoras “no habían soltado prenda”, tocante a si se trataba de quienes habían acabado con la vida de la citada señora, lo que todavía estaba por verse, porque cuando son hechos relacionados con el crimen organizado, luego luego los manejan con total hermetismo, y en la mayoría de los casos terminan “echándoles tierrita volada”, para que no se vuelva a saber nada.

Y para quien dude de lo anteriorahí tienen elcaso de la mujer policía de la “Polichota” de Hermosillo, Cinthia Lizeth, quien hoy cumple una semana de desaparecida, al ser “levantada” por un comando armado, luego de que junto a su esposo, el comandante Jesús Martín Miranda, fueran interceptados en la colonia Villa del Rey, al desplazarse en un auto, matándolo a él en el lugar; mientras que a ella la privaron de la libertad.

Pues lo que es hasta el momento no se ha vuelto a decir ni media palabra al respecto, con todo y los lamentos que ventilara el Comisario General de ese ente policíaco, Gilberto Landeros Briseño, de ahí la incertidumbre que hay entre los integrantes de esa corporación, en cuanto al paradero de la fémina con charola, en lo que es algo que ha sido recurrente cada vez que han atentado contra los agentes. De ese pelo.

Porque el hecho es que hasta ahora no han esclarecido ninguno de los homicidios de los guardianes del ordenque han sido víctimas del hampa, y no se descarta que el de Miranda vaya en el mismo camino, por el silencio que han guardado, y más en lo que tiene que ver con la forma en que “desaparecieran” a Cinthia, que no por nada hasta ya es rastreada por el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora. ¡Tómala!

Sigue abonándole a la seguridad alcaldesa…Quien ha seguido haciendo más con menos, o con lo que poco que ha tenido de presupuesto, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, y para seña está el que ayer entregara 15 nuevas patrullas, con las que ya suman 160 “pericas” -qué moderno- las renovadas en lo que va de su trienio, después de que sólo le dejaran unas 40 funcionado “al cien”. ¿Cómo la ven?

Por lo que “pian pianito”, pero lo que es el rubro policíaco, es uno de los que Célida Teresa ha venido rescatando en todos los ámbitos, tanto en equipamiento, como en el aspecto humano, por lo que en la actualidad esa instituciónya muestra “otra cara”, al casitener que hacer milagro$ para poder canalizarle una inversión cercana a los $109 millones de pesos, de ahí por qué para bien ya se le vea una diferencia.

Si se toma en cuenta que la mitad de esa millonada invertida para abonarle y mejorar la seguridad de las familias hermosillenses, ha sido con ingresos propios del Municipio, en lo que es un avance que adquiere más relevancia, porque a los retos propios de la transformación de ese ente policial; así como a las dificultades diarias que enfrenta en el servicio público, se le ha venido agregar lo de la emergencia de salud. ¡Mínimo!

No por nada es que a López Cárdenas se le viera por demás motivada, en la ceremonia de entrega de esos vehículos que encabezara, al grado de que no sólo les “echó un ojo”, o vistazo, sino que además se subió a uno de ellos y lo encendió, en un acto en el cual en compañía de altos mandos y jefes medios, así como “polis” de todos los rangos, se honró la memoria de los uniformados que han fallecidos este año. ¡Ups!

O séase que así estuvo el reconocimiento que les hiciera Célida, la “Presimun” emanada de Morena, al recalcar que el esfuerzo no ha sido en vano en ese ramo, como lo exhibe uno de los más recientes indicadores dados a conocer, y que pusiera como ejemplo, como es la reducción en un 25% de la incidencia de delitos patrimoniales en esta Ciudad del Sol, principalmente en el robo a casa habitación. De ese vuelo.

Vendrá AMLO a “poner en paz” a yaqui$…Aún y cuando ha sido una visita muy anunciada, pero el que ayer confirmó que el “juebebes” de enfrente vendrá a “poner en paz” a los rebeldes y levantados yaqui$, es el “Pejidente” Manuel López Obrador, al adelantar que ese día en Vícam se reunirá con los gobernadores de los 8 pueblos de esa tribu, que aún mantienensemibloqueada la carretera de Cuatro Carriles.

Toda vez que aún y cuando ya llegaron a un arreglo previo, referente a sus eternas demandas, como son las del respeto al derecho de su territorio, agua, tierray servicios básicos, con todo y eso han persistido en su acción de presión al cerrar parcial e intermitentemente esa rúa federal, según ellos hasta que no les den una respuesta total, aunque más bien ya les gu$to cobrar por dejar pasar. Así el negocio en despoblado.

Es por lo que Andrés Manuel finalmente se les apersonará, como parte de una gira presidencial que también incluirá Obregón y Álamos, en cuya primera ciudad presidirá una reunión de seguridad, pero antes ahí ofrecerá su conferencia de prensa mañanera; en tanto que el viernes se trasladará en carro a la segunda, para revisar el de a cómo va lo de la construcción de la presa Los Pilares, a la que ya le han dado muchas largas.

Y después visitar el Pueblo Mágico álamense, lo que es AMLO planea regresarse a la localidad obregonense, para de ahí emprender el vuelo con rumbo a Baja California Sur, por desde suelo cajemense haber una ruta área con destino a La Paz, que es a donde llegaría, para allá también abordar el creciente tema de la inseguridad, por lo que así de movido se le vería por el Sur del Estado, según lo agendado. ¿Será?

Razón por la cual de las expectativas que hay, por ver si en esa nueva venida, lo que es López Obrador ahora sí le$ llega al precio a los de esa etnia, a los que nunca se les ha visto ganas de trabajar como Dios manda, de ahí que sus tierras las tengan rentadas, y sólo se han atenido a las dádiva$ que les da el gobierno, y es por lo que ahora quieren que les paguen Telmex, Pemex, CFE, Ferronales y demás, por cruzar su zona. ¡Pácatelas!

Da la “Gober” buenas cuentas económicas…Ahora sí que a pesar del panorama adverso, pero a la que vaya que le han seguido saliendo las cuentas en materia económica, es a la gobernadora Claudia Pavlovich, y para muestra está el positivo dato que aflorara, de que Sonora se ubicó en el tercer lugar entre las Entidades que registraron un crecimiento económico en el primer trimestre del 2020. ¡Órale!

En esos términos está la buena nueva revelada por el por el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, ya que de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los Estados que presentaron un mayor repunte en ese lapso, fueron Tabasco con un 7.7%;seguido de Colima con 2.7%; luego aparece la región sonorense con1.6%; y en la cuarta posiciónVeracruz con 1.4%. ¡Qué tal!

No obstante y que manejan que no es un desarrollo producto de la casualidad, sino el resultado de las gestiones y la promoción en la administración de Pavlovich Arellano, para lograr la atracción de inversiones, tan ese así que en ese mismo período, pero de octubre a diciembre del 2019, igualmente apareció Tabasco con un 3.6%; Oaxaca con 3%; la Entidad alcanzó un 2.7%; Morelos un 2%; y Zacatecas con un 1.7%.

Es por lo que Vidal Ahumada ponderara, que la sonorense está dentro de las economías con mayor dinamismo a nivel nacional, y que eso se ha notado por la confianza que han tenido los inversionistas en el gobierno presidido por Claudia, y un buen síntoma de ello es que a la fecha ya son 180 proyectos de inversión los que se han concretado durante su sexenio, más lo que se seguirán sumando. Así el progreso.

Y para el caso el operador de ese ámbito por estos lares, puso como ejemplos algunos de los más importantes que se han logrado hasta ahora, enumerando los de AT Engine, Shimtech, Zuma, Iberdrola y Constellation Brands, entre otros, por aparecer como de los principales, a partir de que han generado no solo un aumento en el Producto Interno Bruto (PIB), sino también una dinámica económica que se ha traducido en más empleos.

