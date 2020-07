Aprueban ¡clases a distancia, o en casa!

Consterna sorpresiva muerte de regidor

Caso Lozoya, entre lo jurídico y político

Tiene Isssteson “respiro” en la atención

Aprueban ¡clases a distancia, o en casa!…Y lo que se adelantó se confirmó, de que “lo más sano” es no iniciar el próximo ciclo escolar 2020-202 en las aulas, sino a distancia, por las condiciones no estar dadas para hacerlo de manera presencial, y es que aunque el semáforo epidemiológico está en naranja, pero los casos de coronavirus han seguido al alza, de ahí que no quieran arriesgar a la comunidad escolar. ¡Zaz!

Razón por la cual es que las mayorías aprobaran la decisión tomada por la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, de mantener a buen resguardo al estudiantado, maestros, directivos, personal educativo y sus familias, para no exponerlos a un posible contagio con un comienzo “personalmente en persona”, ya que desde preescolar, hasta nivel superior, recibirán su instrucción a través de diversas plataformas virtuales.

Por lo que ante esa llamada Nueva Normalidad, o más bien cruda realidad educativa, quien tendrá que aplicarse al máximo, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, aún y cuando ya están muy adelantados en esa materia, de los nuevos métodos alternativos de enseñanza, si se analiza que el proceso anterior ya también fue mixto, por haberlo iniciado en las escuelas, pero lo terminaron en línea.

Y ciertamente que es la mejor opción de prevención para continuar con el sistema de educación desde el hogar, con el uso de estrategias tecnológicas que permitan el aprendizaje a control remoto, eso a partir de que ha quedado más que comprobado, que si no entienden los grandes a la hora de cuidarse contra esa letal enfermedad, mucho menos los van hacer “los chamacos”, sobre todo los menores de edad. De ese pelo.

Casi por nada es que Claudia con todas sus letras dijera: “Estamos viviendo tiempos inéditos y, sin embargo, estamos llevando a buen puerto a nuestros alumnos, de nada nos sirve tener alumnos de 10 que van a tener a padres o madres, o a ellos mismos, sin vida; o bien, enfermos. El virus no nos ha dado tregua, porque hasta el momento yo no les puedo decir cómo va a terminar, o cuándo va a bajar esta pandemia”. ¿Cómo la ven?

O séase que así está el reto para José Víctor y la población estudiantil, conformada por cerca de 850 mil escolapios que están inscritos en el ámbito estatal, y que son atendidos por alrededor de 50 mil trabajadores, ante la advertencia hecha por Pavlovich Arellano, de que por ningún motivo pueden llevarse a cabo las actividades en los salones, y en lo que se incluye a todos los niveles, como parte de una medida preventiva.

Ya que el volver a la vida a los planteles como se hacía antes de la pandemia, cuando los chiquillos corrían por los pasillos, significaría el poner aún más en peligro de colapsar al rubro de salud, cuyos hospitales ya están al borde de la saturación, pues eso propiciaría la posibilidad de rebrotes, porque sí ahorita se presentan un promedio de 400 infectados diarios, por lo que ya se imaginarán con esa movilidad escolar. ¿Qué no?

Consterna sorpresiva muerte de regidor…Por si quedaban dudas de como el Covid-19 no está respetando, rangos, famas, estratos sociales ni posiciones a la hora de cobrar vidas, ahí tienen que ahora ayer por la mañana muriera el regidor del Ayuntamiento de Hermosillo, de la coalición Juntos Hagamos Historia, Ignacio Lorenzo Lagarda, aún y cuando de entrada la causa de su deceso todavía no se oficializaba. ¡Glúp!

De ahí que de las primeras en externar sus condolencias, por la sentida muerte del “Nacho” Lagarda, como también se les conocía, y quien contaba con 49 años de edad, es la alcaldesa, Célida López Cárdenas, al manifestar por medio de su cuenta de Twitter, que el originario de Techobampo, en el Sur del Estado, “era un hombre bueno, solidario, alegre, generoso y preocupado por los demás”. Así el perfil.

Es por eso que los lamentos no se hicieran esperar, por el repentino fallecimiento del citado edil que presidía la Comisión de Asistencia Social, pero que también formaba parte de las de Comercio y Espectáculos; así como de Servicios Públicos y Rastro; e igualmente de la Comisión Especial para proponer la Instrumentación del Proceso de Selección de Comisarios y Delegados Municipales. Ni más ni menos.

Con lo que “El Nacho Lencho”, que estudió Técnico en Alimentos en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) I, y antes de ser “rugidor” se desempeñó como Contador Público, se suma a las víctimas de ese mortífero padecimiento que ya ha causado más de mil 700 muertes; en tanto que ya rebasó la barrera de los 18 mil contagiados, y cuyas cifras han seguido aumentando. Así el dato.

Sin embargo y como después de la lamentable partida de Lagarda la vida y actividad oficial tiene que continuar, es que trascendiera que su suplente es Nicolás Alfredo Gómez Sarabia, quien actualmente ocupa el cargo de director de Agua de Hermosillo (Aguah), y antes de eso cobró como Secretario de la Comuna, por lo que habrá que ver cómo le van hacer, por no creerse que éste acepte dejar ese “hue$o”. ¿O sí?

Caso Lozoya, entre lo jurídico y político…Con todo y que el Caso Emilio Lozoya ya es una historia muy “cantada” y contada, pero lo que es ayer adquirió relevancia el proceso que se le sigue al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por “lavado” de dinero y recibir soborno$ de la empresa Odebrecht, al tener su primera comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Así el escándalo.

Y es que lo que es Lozoya Austin previamente ya ha hablado “hasta por los codos”, para repartir culpas, después de ser extraditado desde España, donde fuera detenido luego de salir huyendo, y no porque tuviera la conciencia muy tranquila, sino todo lo contario, aunque aceptó volver para fungir como testigo protegido, a cambio de posibles reducciones de sentencia, o eliminación de cargos, lo que todavía está por verse. ¿Será?

Así que no fuera nada extraño, que al comparecer después de haber estado hospitalizado por achaques de salud prexistentes, luego luego se declara inocente, al salir con que demostrará que no es responsable ni culpable de los delitos, o las raterías que se le imputan, empezando por la compra de la empresa chatarra denominada Agronitrogenado$, la cual fraudulentamente se adquiriera a un sobreprecio, y pura$ de e$a$.

Ante lo que habrá que ver si el sonado juicio del ex funcionario cercano al ex “Presi”, Enrique Peña Nieto, se mantiene en lo jurídico, y no se contamina con lo político, para que no termine en puro circo, maroma y teatro, de cara a las próximas elecciones, al especularse que podría utilizarse con un tinte político por los morenistas, para contrarrestar las críticas de la oposición, ante la fracasada gestión del Lopezobradorsismo.

Y prueba de ello es que lo que es el “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, ya lo ha estado festinando y promocionando, como una vez más lo hiciera ayer, al afirmar que esa enjuiciada contra el ex titular de Pemex será un “parteaguas” en la lucha contra la corrupción, por representar un antes y un después contra esa clase de ladrones de la polaca, de ahí que hasta ya han amenazado con los videos que están por exhibirse. ¡Palos!

Tiene Isssteson “respiro” en la atención…La que vaya que no deja de ser una buena nueva, es la saludable noticia que ayer diera el director del Isssteson, Pedro Ángel Contreras, de que las hospitalizaciones por coronavirus se han reducido en un 30% en esa institución, es decir, una tercera parte, según los registros de los últimos diez días, en lo que es una tendencia a la baja, contraria a la que habían venido presentando.

De tal forma que así está la mejoría con esa diminución, que se está registrando después de cinco semanas con los hospitales con una ocupación de casi el 100% de derechohabientes internados, lo que a querer y no, pero sí que viene a ser un respiro para Contreras López y su subdirector Médico, José Luis Becerra Hurtados, por la chamba extra que han tenido que realizar en los meses que se ha mantenido la actual contingencia sanitaria.

En lo que es un buen diagnóstico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), que también incluye al Hospital Temporal Covid-Isssteson, el cual adaptaran en las instalaciones del hotel de la Sección 54 del SNTE, en el que atienden y recuperan a quienes padecen esa infección, pero con síntomas más leves, o que no requieren de cuidados especiales. De ese vuelo.

Aún así lo que es Contreras López dejó muy en claro, que esa positiva reducción no significa que los afiliados a ese instituto y los ciudadanos en general bajen la guardia en los cuidados básicos para evitar el contagiadera, sino que por el contrario debe alentarlos a extremar las recomendaciones hechas por los especialistas en salud, ya que eso puede hacer la diferencia para que esa tendencia se mantenga en esos términos. ¡Mínimo!

Y sí que Pedro Ángel y Becerra Hurtado hablan con conocimiento de causa, por las crisis que han tenido que enfrentar para atender a un cúmulo de enfermos, de ahí que tuvieran que abrir uno extra, o por mientras pasa esa emergencia, que todavía ¡no tiene para cuando!, como dice la expresión popular, pero al menos, y por el momento, ya no son tantos los hospitalizados, después de que previo a eso “no se la acababan”. ¡Pácatelas!

