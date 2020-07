“Una de cal” en cuanto a la seguridad

“Una de cal” en cuanto a la seguridad …Y entre las tantas malas notas que ha hay, la que sí que representa “una de cal”, es la revelada por el secretario de Seguridad Pública estatal, David Anaya Cooley, de que los delitos patrimoniales han ido a la baja en tiempos de pandemia, como lo demuestra el que se haya reducido el robo a casa habitación, comercios, a las personas y vehículos. De ese pelo.

En esos términos está esa buena ventilada por David José, que suponen que podría ser porque la gente ahora se la lleva más en su casa, por lo del confinamiento a causa de la contingencia sanitaria, de ahí que ya no dejen solos sus hogares; pero en cambio lo que son los negocios comerciales esos sí han estado más solitarios, a partir de que en su mayoría estuvieron cerrados, como son todos aquellos considerados como no esenciales.

Pero cualquiera que sea elmotivo, así está ese positivo resultado que aportara Anaya Cooley, a partir de unas estadísticas que no mienten, y que surgen de los informes que se generan diariamente por las denuncias ciudadanas que se hacen a la línea de emergencia 9-1-1, las cuales son precisamente para reportar todas esas fechorías, que son de las que más “le pegan” a la economía de las mayorías. Ni más ni menos.

Pues según las estadísticas enumeradas por el operador de la Seguridad en el Estado, en lo que toca al atraco en los domicilios, la media mensual durante el año 2018 era de mil 644; en tanto que para el 2019 se redujo a mil 350; mientras que en el presente 2020 ya está en 958, lo que refleja un significativo bajón,que a querer y no, pero le ha abonado a la tranquilidad de los ciudadanos, por significar el latrocinio que más les afecta.

Y por el estilo están las robaderas en las zonas comerciales, que igual han tendido aser menos, y para prueba está el que en la actualidad registran una media por mes de 570; en comparación con el 2018 y 2019, que fue de 768 y 640, respectivamente, lo que de alguna manera también ya marca positivamente, porque no deja de ser una disminución, así sea mínima, y no un aumento. Más menos así la impresión.

Mientras que en cuanto al asalto a la persona, en el 2018 la media cada treinta días sumó 585; y al siguiente año quedó en 513; y en el que está en curso ha descendido a 372; muy parecido al hurto de vehículos, que hoy en día es de 336, a diferencia del 2018 y 2019, que se ubicó en 577 y 404, por lo que así han estado esas variaciones para bien, contra todo lo que pudiera pensarse, por la percepción de inseguridad imperante.

No en balde es que Anaya resaltara que esas cifras a favor de “Juan Pueblo” no son producto de la casualidad, sino más bien del resultado de una estrategia de coordinación con la información del análisis delictivo que se comparte, tanto con la Policía estatal, como con las municipales, Guardia Nacional y fuerzas armadas, para que diariamente se desplieguen acciones preventivas en las regiones con mayores hechos delincuenciales.

Saludable saldo de programa Anticipa…Con el que vaya que están haciendo valedero aquello de que, al que madruga Dios lo ayuda, o en este caso la Secretaria de Salud, es con el programa de monitoreo denominado “Anticipa”, creado por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para detectar casos de Covid-19 y poder atenderlos, ya que el identificarlos a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Alconsiderarse que al cumplirse un mes de ese esquema de atención, ya se han salvado miles de vidas, por cómohan atendido oportunamente a todos aquellos que han resultado positivos a ese patógeno, y cuyos síntomas afloran al quinto día de contraído, mismos que pueden llegar a ser mortales, si no se les valora medicamente, y les proporcionan los medicamentos adecuados, que se les han suministrado gratuitamente.

Ya que en base al primer corte, o saldo que hicieran desde su implementación, dan cuenta que han realizado más de 13 mil consultas; así como cerca de 3 mil pruebas PCR, y más de 15 mil de las llamadas rápidas; a la vez que han entregado más de 12 mil paquetes de medicinas a los pacientes diagnosticados con esa enfermedad, principalmente en los módulos identificados como Centinela. ¿Cómo la ven?

De tal forma que así está el acierto con esa anticipada que se están dando, para rastrear esos refriados que han cundido por todos lados, tan es así que a la fecha ya sumaban los casi 18 mil en Sonora; con alrededor de mil 700 muertes, de ahí que lo que principalmente se quiera evitar con esa estrategia preventiva, es que más infectados lleguen al grado de ser hospitalizados, por los nosocomios ya estar a punto de saturarse. ¡Glúp!

Casi por nada del reiterado llamado que han hecho Claudia y compañía, para que todo aquel que tenga sospecha de que pudiera estar contagiado, por presentar dolor de cabeza, fiebre o pérdida de olfato o gusto, que no se espere a recibir la llamada en la que con esa anticipación le hacen una consulta a los que son contactados al azar, sino que por el contrario acuda a los centros que hay para que sea checado. ¡Mínimo!

Rebasan paseantes operativos policiales…Como una cosa lleva a otra, tal parece que resultó peor el remedio que la enfermedad, al por un lado haberse reducido las fiestas en Hermosillo, pero por otro todo hace indicar que las cambiaron por irse la playa, por como el fin de semana Bahía de Kino luciera atestado de visitantes, valiéndoles el riego de poder “pescar” el coronavirus. ¡Pácatelas!

Tan es así que el Comisario de ese balneario, Roberto Prado Castro, reconociera que los operativos policiales que generalmente hacen, consistentes en rondines de los agentes locales, y un filtro preventivo que colocan en el área llamada “Pulpo Loco”, que está sobre la carretera, y que opera la Policía Municipal de Hermosillo, simplemente quedaron rebasados y burlados por la avalancha de paseantes que hubo. ¡Vóitelas!

Es por eso que ante esa inconciencia ciudadana, es que Prado Castro adelantara que ya tienen un Plan B para tratar de hacer entender a la gente que no son tiempos de “vagaciones”, y que es el de solicitar el respaldo de la Guardia Nacional para controlar el acceso a ese destino playero, porque lo que es a los “polis” municipales, quedó en claro que nomás no les hacen caso, a raíz de que no se diera abasto ante tanto “gentío”. ¡Tómala!

Porque por más que intentaron desalojarlos, sobre todo de las áreas con mayor aglomeración, sin embargo olímpicamente los ignoraron, al hacer caso omiso de las indicaciones que les daban, por lo que de esa forma es que la situación se les saliera de control a los muchachitos del jefe de jefes de la Policía capitalina, Norberto Briseño, después de que se pasara por alto que el relax playero aún está prohibido en “Hornosío”.

Toda vez que a pesar de que el semáforo epidemiológico pasara de rojo a naranja en la Entidad, lo que es en esta Capital se mantuvo la alerta máxima, o aún rojiza, pero “pos” ante ese fracaso de la “Polichota”, es por lo que Prado ya se está poniendo en Guardia, a fin de impedir esas escapadas de la ciudadanía a las playas y otros destinos de recreo, por aún estar latente la propagación de ese bicho y un posible rebrote. Así el ¡S.O.S!

Van al alza las muertes por coronavirus…Los que es más que evidente que siguen sin experimentar en cabeza, o sepelio ajeno, son los hermosillenses, y para evidencia está el funesto dato destapado por el director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza, de que los servicios funerarios en esta ardiente Ciudad del Sol han aumentado en un 35%, a raíz de la aparición del Covid-19. ¡Ñácas!

Y para quien dude de lo anterior, es que el movido de Barraza Almazán revelara, que de los 120 “entierros” que había como promedio mensual en el municipio naranjero, hoy por hoy ya se han disparado hasta los 170, lo que es un clara muestra de que a ese extremo se han incrementado los “moridos” por la emergencia de salud, pero sin que ni así “les ha caído el veinte” a quienes han seguido exponiéndose innecesariamente.

Muestra de ello es que el mismo Norberto apuntillara, que ni siquiera los deudos aceptan guardar la sana distancia por la buenas, cuando acuden a darles sepultura a sus familiares, de ahí que se hayan visto en la necesidad de recurrir al apoyo de la Policía, como consecuencia de que “agarraban las fiesta” en el cementerio, al llegar con bebidas “espirituosas “y música, además de ser más de diez personas. ¡Órale!

Así que si se toma en cuenta que sólo en lo que es el nuevo Panteón Municipal Norte, localizado sobre el bulevar Solidaridad, a 6 kilómetros cruzando el bulevar Juan Bautista de Escalante, se han habían llevado a cabo 237 sepulturas, de las cuales 94 correspondían a los aludidos contagiosos decesos, con eso puede sacarse por deducción la letalidad que ha tenido en la localidad, y con una tendencia a empeorar. Así el dato.

Ante cuyo fatídico escenario pareciera que Barraza se está quedando corto, se analiza queen esta “Capirucha” ya iban acumulados alrededor de 400 fallecimientos por ese mortífero padecimiento, y se seguían contando víctimas, con casi 7 mil 600 envirualdos, lo que denota que se irá de mal en peor, de no acatarse las medias de distanciamiento social a las que han exhortado hasta el cansancio. De ese tamaño.