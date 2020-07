“Naranja no es su color” dice la “Gober”

“Naranja no es su color” dice la “Gober”…Y por si no había quedado claro, la que emitió un dominguero mensaje, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para advertir que aunque la Federación decretara semáforo naranja para Sonora, pero que deben seguirse extremando precauciones como si se estuviera en alerta máxima, a fin de que no cundan más los infectados por coronavirus. De ese pelo.

Ya que como se dijera popularmente, a través de los memes que se hicieran al respecto, ahora sí que el virus sigue activo, pero lo único cambio es que a la población le dieron permiso para salir a buscarlo, por lo que ahora serán las mayorías las decidan si se arriesgan, o continúan cuidándose, de ahí el porque es que Claudia exhortara a no bajar la guardia, porque será una mayor movilidad que no corresponde a la enferma realidad.

Es por eso que la Mandataria estatal reiterara, que “No es momento de echar las campanas al vuelo, porque relajarnos y confiarnos retrasaría más el proceso de salida de esta etapa crítica. Es cierto, el semáforo federal indica que a partir de ayer lunes pasamos a color naranja, pero la realidad a nuestro alrededor indica que todavía hay elevados números de contagios y que todavía tenemos hospitales en riesgo de saturación”.

Y es que esa variación de coloración significa la autorización para la reactivación de actividades económicas no esenciales que permanecían cerradas, como medida preventiva, así como parques, plazas, gimnasios, restaurantes, y demás espacios públicos, pero con cierto porcentaje de gente, aún y cuando “el horno no está para bollos”, o para ese movimiento, por esos catarros estar en su “píor” fase de proliferación. ¡Tómala!

Tan es así que de acuerdo a los últimos saldos sobre ese mal, en el Estado ya se contabilizaban los casi 15 mil 500 enfermos, y alrededor de mil 500 muertos, con un promedio diario de casi 400 casos, y 30 fallecidos, de ahí la incongruencia de que por estos lares determinara un panorama anaranjado, razón por la cual es que algunos gobernadores protestaran contra Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud en el País. ¡Vóitelas!

Pues al igual que la región sonorense, hay otras Entidades a las que han colocado en una semaforización que tampoco corresponde a sus enfermizas realidades, pero lo que es López-Gatell a la fácil “se cura en salud”, al manejar que son los ejecutivos estatales los que tienen la última palabra, de si aceptan reabrir la operatividad, cuando se supone que son ellos los que cuentan con un mejor termómetro de esa epidemia. ¿Qué no?

De ahí que ante el peligro que hay, de que con esas decisiones erradas, al final pudiera salir peor el remedio que la enfermedad, en caso de que tuviera que volver a cerrarse, si la contagiadera se dispara, es por lo que Pavlovich llamara a no confiarse, y por el contrario recomienda reforzar los protocolos sanitarios, como si se estuviera en rojo, que en la práctica es en el que se está, por encima de lo que diga la teoría de Hugo. ¡Ñácas!

Advierten que hospitales ya están al tope…El que acaba de reflejar un síntoma que es por demás revelador, del porque para la Entidad el naranja no es su color, con todo y que ese sea el eslogan de Los Naranjeros de Hermosillo, es el secretario de Salud, Enrique Clausen, al ventilar que los hospitales están completamente llenos, de ahí que la ocupación hospitalaria está al tope de pacientes con Covid-19. ¡Glúp!

Razón por la cual es que surjan interrogantes al respecto, de que si el sector Salud del Gobierno de la Cuarta Transformación, ¿o Deformación?, realmente está respetando los criterios establecidos para reactivar las diferentes zonas estatales de la República Mexicana, derivado del cómo pasaran por alto el que por estas tierras ya no hay donde encamar a tanto infectado, al grado de que hasta el oxígeno se ha escaseado. ¡Palos!

Y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que en esta Ciudad del Sol ya han empezado a registrarse tragedias por ese padecimiento, que sólo se habían visto en países del tercer mundo, como son las de personas que comienzan a morirse en plena calle, al no poder ser auxiliadas, por ya no estar recibiéndolas en los nosocomios, a raíz de que ya no se están dando abasto, por cómo están de saturados. De ese tamaño.

Para evidencia está el caso de un señor que días atrás muriera en plena banqueta, frente al Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), en las cercanías del estadio de “beís” “Héctor Espino”, porque al presentar dificultad para respirar llamaron a la Cruz Roja, pero al llegar los socorristas salieron con que no lo podían trasladar, porque antes tenían que autorizarles su entrada en un hospital, pero ya están “hasta las manitas”.

Así que como era de esperarse, al hombre que trascendió que vivía sólo, terminó por acabársele el aire, o “cerrársele” su sistema respiratorio, y ahí mismo falleció en la vía pública, por lo que así de grave está la cosa, de ahí que Clausen casi clamara para que los ciudadanos se sigan cuidando y protegiendo, y no lleven ese bicho a sus casas, por haber centros hospitalarios en lo que ya no se tienen ni una sola cama. ¡Pácatelas!

“Hace la parada” a camiones la alcaldesa…Vaya que ante la cruda realidad que se está viviendo, por el inadecuado manejo que se está haciendo de la nueva normalidad, por parte de la instancia federal, es que la que sí que no está descuidando ningún detalle, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, y para seña está el que ayer se subiera a los camiones urbanos para recordarle la protección que deben cumplir. Así el dato.

Al manejar que una reactivada anaranjada como la que se “palomeara”, ameritará el rigorizar los cuidados durante la circulación de las unidades de transporte público, de ahí que una vez más, y con más ganas, previniera a los usuarios y choferes a extremar precauciones, por ser más que evidente que de aquí pa´l real, más son los que los usarán, al incrementarse la movedera, ya que habrá más lugares abiertos. De ese vuelo.

Es por lo que Célida Teresa ayer acudiera a una parada de camión, para remarcarles personalmente lo que ha difundido en la campaña de prevención que ha venido realizando en las redes sociales, como son las disposiciones específicas a las que habrán de sujetarse los pasajeros y operadores, entre ellas el uso obligatorio de cubrebocas para todos, tanto al abordar el ruletero, como durante todo el trayecto del mismo.

Con todo y que la principal es que esos “rulas” deberán contar con ventilación, pero sobre todo el circular hasta con 15 pasajeros, para respetar la sana distancia entre ellos, que es de las cosas que no han estado acatando, como resultado de que no habían puesto en operación el número de vehículos suficientes, pero como ahora habrá más pasaje, es por eso de esa advertencia para que lo hagan. ¿Será?

Eso aunado a que también los prestadores de esa actividad transporteril tendrán la obligación de desinfectar el camionerío ante sus checadores, al completar cada recorrido, lo que incluirá el limpiar cada superficie con contacto humano, como el volante, asientos, puertas y tubos, con lo que se demuestra que López Cárdenas, sí que le está poniendo la muestra al director del Transporte estatal, Carlos Morales Buelna. ¡Mínimo!

Pasan prueba Unison con examen virtual…Donde acaban de dar un paso más, en lo que es la actual nueva modalidad virtual, es en la Universidad de Sonora (Unison), de la que es rector Enrique Velázquez Contreras, con lo que fuera ayer la aplicación Examen de Admisión y Diagnóstico EXANI II del Ceneval, a los alumnos de bachillerato que aspiran a ocupar uno de los siete mil 850 espacios que ofrecerán.

Si se toma en cuenta que como consecuencia de la actual pandemia, no solamente terminaran el pasado semestre a distancia, o desde las casas de los estudiantes, sino que en esta ocasión por el estilo le siguieron con lo que es la continuación del Proceso de Admisión 2020, en el que esperaban la participación de más de 13 mil jóvenes, en una prueba que iniciaría a las 8:00 horas, y tendría una duración de cuatro horas y media.

De tal forma que para familiarizar a los candidatos con ese novedoso sistema de prueba, es que el 13 y 14 de julio realizaran un simulacro para que los preparatorianos conocieran el teje y maneje de esa avaluada avalada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), además de que verificarán que sus equipos de cómputo funcionaran de manera correcta, para que a la hora de la hora nada les fallara.

Por lo que así está esa “palomita” para Enrique Fernando y sus operadores, porque ahora los resultados de selección se publicarán 30 de este mismo mes en el portal de la Unison; mientras que las inscripciones serán el 6 y 7 de agosto próximo, para iniciar las clases también virtualmente el 10 de ese mes, cuya academia así se mantendrá, hasta que no cambie el mal afamado semáforo epidemiológico, y ya puedan ser presenciales.

En esos términos estuvo ese denominado Proceso de Admisión 2020, que iniciaran el 2 de marzo, y que fuera dividido en dos partes; la primera etapa fue para seleccionar a los que cumplieron con el requisito de promedio y pudieron registrarse para la licenciatura de su preferencia; mientras que la segunda ya tuvo que ver con la examinada, como lo confirmara la directora de Servicios Escolares, Amina Marín Martínez. ¡Órale!

