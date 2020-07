Que ex alcalde$ hicieron de$vío$ fanta$ma$

Nomá$ “no da el ancho” Pre$identa del CEE

Por fin “le fueron a la mano” a los boticario$

Continúan a una tras otra “apagones” de CFE

Que ex alcalde$ hicieron de$vío$ fanta$ma$…Y una vez más se está confirmando, que ¡cuando el río suena, es que algo más que agua lleva!, que en este caso sería lana, por cómo aflorara por qué en su momento a los ex alcaldes panistas de Nogales y Guaymas, Cuauhtémoc Galindo Delgado y Lorenzo de Cima Dworak, de ¡rata$ de dos pata$! no los bajaran, dizque por “de$pachar$e con la cuchara grande”. De ese pelo.

Al ventilarse que son dos de los principales municipios de Sonora, de un total de cuatro que ventanearan, que recibieron facturas por $141 millones 402 mil pesos provenientes de 62 proveedore$ “fanta$ma$”, y cuyas tran$a…ccione$ se hicieran públicas, una vez que fueran boletinadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por lo que así estilan que supuestamente concretaron la “lavadera” de esa millonada.

O séase que en esos términos estuvo la presunta vaquetonada, o ratería$ que les achacan a David Cuauhtémoc y “El Lencho” De Cima, quien por cierto de pilón hoy en día cobra como regidor; en tanto que el primero sueña despierto con ser “candidote” a gobernador, según un reportaje de investigación en el que los $acaran a flote, junto a San Luis R. C. y Cajeme, que también le entraran a esa “robatinga”, pero a menor escala. ¡Zaz!

Y es que en dicho trabajo periodístico, titulado “Frontera de papel: Desvíos de empresas fantasma en el norte de México”, manejan que “El Temo” Galindo, es quien de lo lindo se fue má$ de largo, por entre el 2015 y 2016, gastar o “maquillar”, más de $100 millones de pesos en servicios prestados por esas compañías que no existían, sino que sólo las operaban para camuflajear las irregulares salidas de ese dineral. ¡Tómala!

En tanto que igualmente señalan con dedo de fuego, que de Cima Dworak es otro de los que también le “manoteó” a los dineros del pueblo con esa modalidad de desvíos, por entre el 2014 y 2016 facturar alrededor de $26 millones de pesos, de ahí por qué hayan sido de los munícipes más denunciados en esos trienios, y no es para menos, por dé a cómo se pusiera al descubierto que se las ga$taban. ¡Pácatelas!

De ahí por qué tanto Cuauhtémoc como Lorenzo, se quedaran más en silencio, que ni la “H” muda, haciendo valedero aquello de que, ¡el que calla otorga!, aunque ahora había que ver qué con$ecuencia$ les podría acarrear ante el SAT esos aparentes malos manejos con los dineros públicos, aunque de entrada lo que es la “quemada” pública y política ya nadie se las quita, por cómo quedaran en entredicho y lo que le sigue.

“No da el ancho” la Pre$identa del CEE…La que de entrada se quedó con las gana$ de seguir “chupando de la ubre” presupuestal electorera, es la “Presi” del Consejo Estatal Electoral (CEE), Guadalupe Taddei Zavala, al no quedar entre los finalistas del proceso para seleccionar a los 4 nuevos consejeros del INE, que serán dos mujeres y un par hombres, mismos que estarán en funciones hasta el 2029. ¡Palos!

Pues como resultado de la dictaminación que hicieran en el Congreso de la Unión, se elegirá entre 20 candidatos que se cribarán para lo que será la quinta fase de esa auscultación, de ahí que formaran cuatro quintetas que se someterán a la votación del Pleno el próximo miércoles 22 de julio, y 17 de los cuales fueron enlistados por consenso, y 3 por mayoría de los académicos que integraron el órgano evaluador. ¡Órale!

Así que la primera terna está integrada por Rita Bell López Vences, Miriam Hinojosa Dieck, Olga González Martínez, Norma Cruz Magaña y Jessica Rojas Alegría; la segunda por Carla Humphrey, Ana Pérez Mendoza, Yulisca Bautista Arreola, Sofía Sánchez y Eunice Rendón Cárdenas; en tanto que en la tercera están José Faz Zamora, Luis Vado Grajales, Yuri Beltrán, Marco Vargas y Reynaldo Ortega Ortiz.

Mientras que la cuarta está compuesta por Gustavo Meixueiro Nájera, Rodrigo Escobar Garduño, Javier Aparicio Castillo, Uc-Kib Espadas Ancona y Jesús Arturo Baltazar Trujano; de los que 9 son de la Ciudad de México, y 11 de diversas Entidades; con unas edades que oscilan entre los 37 y 61 años de edad; siendo de ellos 8 abogados, en tanto que los demás provienen de otras disciplinas, por lo que así está la diversidad.

De esa manera es que “La Lupe” Taddei se quedara fuera de “e$a jugada”, o repartición, quien le apostaba a continuar cobrando un chequezazo má$ abultado que el que recibe en la actualidad, que es por más menos $120 mil pesos mensuales, y por hacer como que hace, ya que sólo se les ve moverse en tiempos de elecciones, y que le habría servido para el retiro, ya que hubiera “bateado” por casi una década. A$í el filón.

Por fin “le fueron a la mano” a boticario$…Aunque se habían tardado “los rápidos” de la Profeco, pero ojalá y que de aquí pa´l real “agarren corte parejo” contra las farmacias que se han pasado de carera$ en la actual pandemia de catarros, como se comprobara con la que acaban de clausurar, por en este caso ocultar al público el medicamento Ivermectina y venderlo a un sobre precio. ¡Vóitelas!

Es por esa razón que los verificadores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de la que se ignora si aún es delegado en la Entidad Fausto Vázquez Castello, colocaron los sellos de suspensión en el citado changarro farmacéutico, pero a la clásica sin dar a conocer el nombre del mismo, por encima de que se pasaran de ganone$, para que la clientela se prevenga y sepa a donde no acudir a comprar. ¿Qué no?

En lo que es un abu$o que trascendiera, cuando un cliente fuera objeto de esa mala práctica, luego de que la persona encargada de ese negocio redondo le salió con que el producto estaba agotado, pero que le podía vender solamente si lo apartaba un día antes, pero a la hora de la hora inventó que ella tenía una caja y se la ofreció, pero a un costo mayor de lo marcado como máximo al público. Así “la leperada”.

En esos términos se están aventando esas vaquetonada$, pero con lo que no contaban, es que en esta ocasión la víctima de esa e$quilmada no se iba a quedar callada, y que los denunciaría, no obstante que se negaron a darle un comprobante, al sólo ofrecerle una nota de venta, pero con eso resultó suficiente para que los “agarraran en la maroma”, al detectarles que sí contaban con 160 cajas de ese medicamento. De ese vuelo.

Ante lo que se concluye que vale más tarde que nunca, por lo que se espera que los de la Profeco sigan actuando en ese ámbito de la comercialización de las medicinas, por cómo igual o “píor” lo han hecho con las que son para tratar el coronavirus, al también esconderlas para encarecerlas, de ahí que ya han fomentado un mercado negro para propiciar que los que las necesitan paguen altas sumas por ellas. ¡Mínimo!

Siguen a una tras otra “apagones” de CFE…Está más que claro, que los que ya no son hechos aislados, sino más bien frecuentes, son los reiterados “apagones” o “cortes de luz” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y para evidencia está el que esta semana se registrara uno en la mitad del Centro de Hermosillo, al abarcar desde la calle Doctor Noriega, hasta la avenida Serdán, Y puras de esas.

Con lo que se corrobora que así han estado las fallas de la “Comisión”, es decir, a una tras otras, en esta ocasión por el presunto desperfecto en un transformador, como lo hiciera público el de por sí protagónico presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, Rubén López Peralta, que pretextos quiere para robar reflectores, como esta vez lo hiciera al poner el grito en el cielo, y no es para menos. ¡Ñácas!

Ya que cuando no ha sido Chana, los de la CFE le han echado la culpa a Juana, con respecto a esas “idas de la corriente”, que ya se han vuelto muy recurrentes en esta época de calorones, como lo denota el que ya se han generalizado en la mayoría de los sectores de ésta “Capirucha”, por una evidente falta de mantenimiento en los sistemas de conducción, al suponerse que deberían de prepararse para el aumento de la demanda.

Con todo y eso ahí tienen que a los que ahora les tocó quedarse sin energía eléctrica, en medio de más de 40 grados centígrados, es a un sinfín de locales del primer cuadro de la ciudad, y sí que en un mal momento, por ser en la víspera en que reabrirían, al intuirse que el pasado “juebebes” se estaban preparando para darle la bienvenida a la clientela, lo que de laguna manera les complicó la existencia, o de más las cosas. ¡Ups!

No en balde es que ya sabrán el de a como estuvieron “los chines y jotas para el superintendente de la zona Hermosillo, Norberto Encinas Ramírez, porque con toda y la buena voluntad que ha mostrado, pero la cruda y obscura realidad es que han sido rebasados por esas irregularidades que han acrecentado su mala fama, de ahí que ya todo mundo se mofe de que aún así presuman de ser una empresa de clase mundial.

