Ampliarán la movilidad por el calorón…Y quien se está adaptando a las circunstancias, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, por el anuncio que acaba de hacer, de a partir de hoy se ampliará el horario de movilidad vehicular de 6:00 a 21:00 horas, al igual que el de supermercados y tiendas de conveniencia, para no exponer a la población a “los calorones” de hasta 47 grados centígrados que se han registrado. ¡Zaz!

Así está la sensible reconsideración de Célida Teresa, misma que también contempla la reapertura de comercios del Centro de Hermosillo, en una primera etapa en un horario de 9:00 a 15:00 horas, pero respetando las medidas y protocolos sanitarios establecidos contra el coronavirus, al grado de que quienes no cumpla con el uso de cubrebocas en lugares públicos, serán sancionadas con trabajo comunitario. De ese pelo.

Por lo que ese reversazo acordado y votado por la mayoría de los integrantes del Comité de Salud Municipal, en aras de abonarle a favorecer la actividad económica con responsabilidad, ya que en todo momento privilegiarán las estrategias de sanidad para mitigar el riesgo de contagios por esos resfriados, que son los que han provocado esas medidas restrictivas que se han implementado a ese extremo. ¡Qué tal!

Tan es así que de aquí pa´l real, el no taparse la boca en lugares donde haya flujo de personas, como negocios y cualquier otro espacio de la vía pública, será objeto de una sanción, previa comparecencia ante lo que será la figura de un Juez Cívico Municipal, que se ha creado para ese efecto, por estar comprobado que esa táctica preventiva es de las que más da resultados contra esos catarros. De ese tamaño.

En esos términos estará ese cambio que ya se hacía necesario, ante las altas y ardientes temperaturas que privan por estas fechas, porque esa prolongación de tres horas, de 6 de la tarde a 9 de la noche, permitirá que los ciudadanos ya no salgan “hechos la mocha” en el lapso en el que alcanza su máximo el termómetro, que es a eso de las 16:00 horas, antes de que ya no puedan salir y les cierren todos los changarros. ¿Qué no?

Al suponerse que de las 21:00 horas en adelante, generalmente ya no hay tanta necesidad de desarrollar actividades de las llamadas esenciales, a no ser que sean de las urgentes, y para las que seguirán requiriendo el salvoconducto, o permiso que ha expedido el Ayuntamiento hermosillense, para poder transitar después de ese límite de tiempo, a fin de reducir la circulación de carros, que por algo ha bajado en más de un 70%.

Sin embargo y con toda la buena intención que hay de López Cárdenas, pero como siempre nunca faltan los peros, en este caso con referencia de que pudiera presentarse un rebrote de esa enfermedad, si se toma en cuenta que hoy en día la Capital sigue siendo el epicentro de ese mal, al ya superar los más de 5 mil infectados, y rebasar los 300 muertos, por a diario reportarse un promedio de más menos 200 enfermos.

“Pesca” el virus diputada y su familia…Pa´ quien dude como el Covid-19 ha cundido por todos lados, ahí tienen que la que tampoco se salvó de “pescarlo”, es la diputada María Dolores del Río, al aflorar que con todo y familia fue diagnosticada con ese virus, de ahí que se encuentran aislados, aún y cuando con humor negro comentan, que a los políticos no les pasa nada, por para todo tener salidas. ¡Palos!

Aunque afortunadamente en el caso de la levantadedos de Movimiento Ciudadano y su parentela se encuentran bien y en cuarentena, como lo reportara en cuenta de Facebook, al punto de que hasta se diera tiempo hasta para grillar, al ventilar que sus resultados positivos no aparecerán en las estadísticas oficiales, por haberse practicados las pruebas en un laboratorio particular, por lo que así aprovechó para “echar tierra”.

Al señalar que por esa causa ya perdió el interés de escuchar todos los días los números que se manejan públicamente sobre esas letales gripes; a la par de que también “pusiera el dedo en la llaga”, con referencia a la escasez de medicamentos y el alza en los precios de éstos, según ella por la corrupción existente en el medio farmacéutico, al “$acar raja” de la actual emergencia y hacer negocio con la salud de las mayorías.

No obstante y que en contraparte la Lola del Río también se vio muy incongruente, al por otro lado manifestar que cuando le dieron el resultado “le entró mucho “mello”, o “cus, cus”, por el conteo diario que se hace de los envirulados y “moridos”, pero que su médico le evitó que cajera en pánico, al recordarle que más de un 85% de los que se infectan presentan síntomas de leves a moderados, como ha sido su cuadro. ¡Vóitelas!

De ahí que en esa convalecencia está del Río Sánchez, pero ni así ha perdido su instinto grillo, después de que se sumara a los varios legisladores que ya también han padecido y superado esa epidemia, que con eso se demuestra que no tienen para cuando ir a la baja, por cómo los afectados han continuado en aumento, hasta con ya casi 500 diarios, y que en base a la destapado por la tribuna, podrían ser más, que es lo más probable.

Que ¡“el palo ya está dado”! a ex Fiscal…Ahora sí que “palo”, o recorte ejecutado, ni los diputados lo quitan, según se deduce de lo adelantado por el legislador panista, Eduardo Urbina, de que en lo que toca a la bancada del PAN en el Congreso del Estado, “no meterán las manos al fuego” por el destituido ex titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, Pedro Pablo Chirinos Benítez. ¡Pácatelas!

Lo anterior luego de que el Chirinos acudiera con “una lloradera” a ese Poder Legislativo, para que le concedieran una audiencia, después de que la Fiscal de Justicia estatal, Claudia Indira Contreras Córdova, le hiciera “Chirrín con llave”, al de la noche a la mañana el pasado viernes cesarlo del cargo en el que había vegetado y cobrado por más de tres años, aún y cuando su permanencia se le vencía en el entrante 2021.

Al Urbina Lucero dejar muy en claro, que la Cámara de Diputados no tiene facultades para pedirle explicaciones a Claudia Indira, del porque lo despidió de ese “hue$o”, por la instancia justiciera que representa ser autónoma, con todo y que Pedro Pablo le haga al mártir, al pretextar que no les dieron una causal, además de que los congresistas son los que en su momento avalaron su nombramiento. ¡Ajá!

Luego entonces aún y cuando la normatividad establece que los tribunos sí podrían objetar esa renunciada, bastaría con que Claudia Indira apuntillara que dejó de tenerle confianza, aunque no se cree que se llegue a tanto, debido a que el forastero veracruzano de Chirinos es muy mal visto, por ser un camaleón de la política, al primero servir a los panuchos que lo trajeron; después a los priístas; y ahora dicen que a los morenistas.

No en balde es que los cabecillas morenistas de Jacobo Mendoza y Alfonso Salazar, luego luego lamentaran la “mochada de cabeza” de Pedro, pero sin hacer una defensa abierta, lo que deja entrever que finalmente nadie moverá ni un dedo por él, en su afán porque lo reinstalen, porque podrán no haberse guardado las formas, pero de antemano sabía que a eso estaba expuesto, por ser lo que pasa con los puestos políticos.

“Calientan motores” con la Bronco Sport…De la que ya se ampliaron los detalles, es de la que será la buena noticia económica de la semana, como es el anuncio de la expansión de la Planta Ford Hermosillo para la producción del nuevo modelo de la Bronco Sport, de la que “bajita la mano” ensamblarán unas 160 mil unidades, según lo confirmado por el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada. ¡Órale!

Ya que esa buena nueva no sólo garantiza que ese emporio automotriz se quede en esta Ciudad del Sol, sino que además en un efecto colateral fortalecerá la cadena de proveeduría sonorense, lo que será un detonante para el desarrollo económico del Estado, lo cual es resultado de la confianza que esas empresas de calidad mundial le tienen a las condiciones que aquí se han creado para que concreten sus proyectos. De ese vuelo.

Prueba de ello es que con ese fin de entrada ya se invirtieron más de mil millones de dólares en la adecuación de las líneas de producción para el ensamblaje de ese vehículo, que vendrá a competir con la Jeep; además de más de 350 millones de dólares en las compañías Tier 1 y Tier 2, que son las que le surten las partes a la Ford Motor Company, por lo que así están “calentando motores”, para empezar a producir el próximo octubre.

Casi por nada es que la propia la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano resaltara, que a pesar de las adversidades que se enfrentan en la actualidad, aún así la Entidad se mantiene como una región atractiva para la inversión y las nuevas proyecciones de ese tipo, por la planta capitalina estar reconocida en el mundo, tanto por su equipo de maquinaria, como del personal que es de primeara calidad, de ahí que no sea casualidad.

A tal grado ha motivado a la Mandataria ese éxito obtenido, y del consideran que Vidal Ahumada ha sido una pieza fundamental, que incluso anticipó que para el año venidero prevén que lleguen más producciones, eso con todo y el reto que ha significado la actual pandemia, al manejar que han trabajado para enfrentarla en todas las áreas, de ahí que la económica no ha sido la excepción, y es por eso de ese resultado alcanzado.

