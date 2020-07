“Se ven muy malitos” ante la epidemia

Sigue AMLO poniendo el mal ejemplo

Rebasa narcoviolencia a “Presimunes”

Es una buena la nueva Bronco de Ford

“Se ven muy malitos” ante la epidemia…Quien sí que se ha seguido “viendo muy malito”, al grado de que hasta ya lo amenazaron con demandarlo ante la ONU, es Hugo López-Gatell, por la negligencia con que ha operado y desinformando, en torno a la epidemia del Covid-19, en su calidad de vocero del gobierno federal, por cómo la enferma realidad ha superado las maquilladas cifras que a diario da. De ese pelo.

Es por eso que ahora hasta la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) le cuestionara el cómo se han disparado los contagios y muertes, ante el fiasco que ha sido la estrategia preventiva que han implementado, y es que el también ya tachado de “Gato” de López Gatell Ramírez, a la fácil salió con que todos deben asumir la “corresponsabilidad” para enfrentar la pandemia. De ese vuelo.

De ahí que de entrada no se salvara de que le echaran en cara, de que si esa “corresponsabilidad” de la que habla, en primer lugar se le está pidiendo a las autoridades federales, empezando por su jefe el “Pejidente”, Manuel López Obrador, por ser el que le ha dado la contra, en cuanto a sus recomendaciones, y ahí están las consecuencias, por como ya se ha rebasado a los principales países en mortandad y enfermos. ¡Ñácas!

En lo que es un contagioso escenario que todo hace indicar que tenderá a “empíorar”, a partir de que el ex rockero metido a pseudomédico reiterara, que según él la ocurrencia de ese mal es mucho más lenta que en otras naciones, y que por eso cada día habrá más casos y se alcanzarán nuevos récords, de ahí que ante ese fracaso, ahora están tratando de culpar a las mayorías, de que se esté peor que España, Italia y demás.

Aunque eso y más era de esperarse, cuando se tienen a un gobernante como López Obrador, que lejos de poner el buen ejemplo a la hora de prevenir a “Juan Pueblo”, se la ha llevado incitando a la gente a no quedarse en casa y por el contrario salir a pachanguear a los bares y divertirse como si nada pasara, tan es así que todavía el pasado domingo saliera a decir en un video mensaje que vamos bien…pero para el hospital.

Y si a eso se le suma que se tiene a un Secretario de Salud chocho y sin voz ni voto, como es Jorge Alcocer Varela, “pos” eso explica por qué al tachado de soberbio de Hugo ya lo quieren exhibir ante la mismísima Organización de las Naciones Unidas (ONU), por atentar contra la integridad de los mexicanos, y para prueba está que ya van poco más de ¡305 mil infectados, y superados los 35 mil fallecidos. ¡Tómala!

Pero para quien dude de lo anterior, o de esa aberrante indolencia oficial, ahí tienen que el anterior viernes López-Gatell no sólo reconociera que ya hay rebrotes de esos catarros en la República Mexicana, sino que se llegó al punto de que no hubo semáforo epidemiológico, dizque porque no había datos consistentes y confirmados de todos los Estados, lo que es un reflejo de que a ese extremo ya está el descontrol. ¡Ouch!

Con lo que finalmente se confirman que es una semaforización que crearan para pasarle “la bronca” de las decisiones a las Entidades, en cuanto a si reabren las paralizadas actividades económicas, y de todo tipo, dependiendo del color en que esté, que en lo referente a Sonora no ha salido del rojo desde que lo inventaran, al contabilizarse más 12 mil 800 contagiados, y más menos unos mil 300 muertos. ¿Cómo la ven?

Casi por nada es que trascendiera que hoy la Federación presentará un informe, o más bien desinforme, del cómo han cundido esos resfriados, que simplemente los han rebasado, al no poder contener, de ahí que ya estén pidiendo “la cabeza” de López-Gatell Ramírez, aunque Andrés Manuel ya lo defendió. ¡Palos!

Sigue AMLO poniendo el mal ejemplo…Y para quien dude que al “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, le importa más su protagonismo y proselitismo que el coronavirus, ahí tienen que a pesar del repunte de esas letales gripes surgidas en China, ayer anunció que reiniciará sus giras, con lo que una vez más estará pasando por alto a doña Susana Distancia, a la que una y otra vez ha ignorado. De ese tamaño.

Así que a una semana de su viaje a Washington, donde intercambió “flores” con su homólogo, Donald Trump, ahora mañana hará una visita a Irapuato, Guanajuato; en tanto que el jueves estará en Zapopan, Jalisco; y el viernes en Colima, para encabezar una reunión de Seguridad, y a la que por cierto no asistirá el titular de esa área, Alfonso Durazo Montaño, al aflorar que le pidió permiso para faltar una semana. ¡Órale!

Razón por la cual es que las especulaciones no se hicieran esperara, respecto a esa ausencia que tendrá Durazo Montaño, quien por cierto el pasado fin de semana cumpliera años, porque es justo cuando Andrés Manuel sostendrá dichas cumbres en las regiones con los más altos índices de violencia, como son la guanajuatense, jalisquilla y colimense, por lo que ahora sí que se meterá solo “a la boca de los lobos”. ¡Vóitelas!

Y tan ya está confirmada esa ausentada que le autorizaran a Alfonso, que hasta por su cuenta de Twitter se lo agradeció al Ejecutivo federal, aclarando que se mantendrá conectado y “al pendiente”, por lo que pueda ofrecerse, de ahí la pregunta que surgiera, de que sí que cosa más importante tendrá que hacer, como para dejar de cumplir con su deber y no acompañar a AMLO. ¿inseguridad?, ¿Covid?, ¿o precampaña en Sonora?

Rebasa narcoviolencia a “Presimunes” …Con todo y que ya no es de extrañar, pero donde sí que se vivió un ¡domingo rojo!, es en Guaymas y Empalme, que por algo son desgobernados por los rebasados y fallidos alcaldes, Sara Valle Dessens y Miguel Francisco Genesta Sesma, y para prueba están los dos ataques armados perpetrados, con un saldo de seis muertos, entre ellos una niña de diez años. ¡Pácatelas!

El primero de esos atentados tuvo lugar por la mañana, en el sector Sur del puerto guaymense, cuando de carro a carro rafaguearon una camioneta Escape con ocho ocupantes, y que era conducida por Juan Francisco Herrera, alías “El Brujo”, de 35 años, quien ya había estado varias veces en la cárcel por delitos contra la salud, o “tirador”, de ahí que fuera acribillado junto con su familia, muriendo su esposa, Nayeli, de 26 años.

Por lo que así estuvo esa ejecución, en la que además cinco personas más resultaron con heridas de gravedad, entre ellas cuatro menores de entre 2 y 15 años de edad, que fueron víctimas colaterales, si se toma en cuenta que las primeras indagatorias indican que Herrera Ortiz era el probable blanco de esa sonada agresión, y es que igualmente ya había sido detenido por homicidio en grado de tentativa, o sea que era una fichita.

En tanto que en la localidad empálmense también tuvieron su dominguera cuota de narcoviolencia, cuando por la tarde comando armado ingresó a una vivienda del fraccionamiento Prado Bonito, y ejecutó a tres personas que se encontraban en el interior, en lo que es un triple asesinato que tuvo todo el sello del crimen organizado, al tener visos de un “ajuste de cuentas”, y cuyos ejecutados no habían sido identificados. ¡Glúp!

Y por si eso fuera poco, más el Sur del Estado, específicamente en Cócorit, ese mismo día, como a las 16:30 horas, localizaron a otro trío de ejecutados, en un domicilio de ese lugar, a los que se supo que primero hincaron y luego les dispararon, por lo que así está ya la disputa de esas plazas por parte de las mafias, en tanto que el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Pavel Núñez, ¡bien gracias!

Sin embargo lo que es ayer todavía “siguió la mata dando”, luego de que en la madrugada ahora mataran al Comisario General de Seguridad Pública de Soyopa, Francisco Javier López Oroz, tras ser baleado por un comando de sicarios, cuando se encontraba en la plaza del pueblo, antes de llegar a la Comandancia.

Es una buena la nueva Bronco de Ford…Y entre tantas noticias malas, la que sí que está como para cacaraquearla, es la que adelantara el Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, como es la confirmación de que la Planta Ford de Hermosillo, a partir del mes de octubre ensamblará la nueva línea de la Bronco Sport 2021, cuyo anuncio ayer mismo se oficializó a nivel mundial. ¡Qué tal!

Porque a partir de lo anticipado por Vidal Ahumada, sí que fue un evento de polendas, o de gran trascendencia en los Estados Unidos, para darle la bienvenida al mercado a la nueva Generación Bronco, que tras 24 años volverá con una versión “SUV” y otros productos que también se producirán en la ensambladora de esta Capital y que luego detallarán, por lo que así está la buena nueva para el ámbito económico local.

Eso por como el promotor de la economía estatal resaltara, el papel relevante que jugará la Ciudad del Sol en esa nueva etapa de ese consorcio automotriz, con lo que será esa novedosa producción, misma que ya se había anticipado, pero lo destacado es que se está corroborando, de ahí que dé inicio hasta ya contemplaban el aumentar la capacidad de ensamblaje, mediante la contratación de más personal. Ni más ni menos.

Tan ya se daba como un hecho ese proyectado crecimiento en esos términos, que a nivel local los de ese emporio gringo ya se han venido preparando para ese reto, como lo demuestra el que como parte de su plan, es que mantuvieron un paro técnico, eso con el objetivo de preparar todas las líneas para producir ese nuevo modelo, al que manejan que le están echando todo el ingenio, con la finalidad de que sea un éxito.

No en balde es que Vidal destacara, que es una inversión que no es producto de la casualidad, sino de la certeza que les ha brindado a los empresarios la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, al crearles las mejores condiciones, sumado a que ha promovido una constante comunicación, como en esta ocasión se hiciera con los directivos de la Ford, hasta convencerlos de que esta “Capirucha” era la mejor opción.

