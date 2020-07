“Tienen en la mira” al Gobierno de la 4T

Ahora hasta en la carretera roban carros

Que regularán al máximo los “entierros”

Ponen en evidencia a “Presi” de Morena

“Le da su coba” Donald Trump a AMLO

“Tienen en la mira” al Gobierno de la 4T…Con el que vaya que sí que va haber un antes y un después, en el gobierno de la 4T del “Pejidente”, Manuel López Obrador, es con el reciente atentado del que viviera para contarlo el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, al ser interceptado por un comando armado en una céntrica calle, por cómo ya elevaron la mira contra ellos. ¡Zaz!

Tan es así que para prueba está que aflorara que previamente ya habían amenazado no sólo a García Harfuch, sino también el mismísimo titular de “Inseguridad” en el País, Alfonso Durazo Montaño; así como al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, según esto por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que es al que le achacaran ese primer sonado ataque que pusiera todo mundo en guardia. ¡Palos!

Si se analiza que posterior a la emboscada de la que hicieran objeto, al también hijo de la ex actriz, María Sorté, y el ex político, Javier García Paniagua, todavía los promotores de la misma difundieron un video mensaje para volvérsela a sentenciar, en el que aparecen tres hombres encapuchados y vestido de negro, para advertirle que si en la primera la libró, ya en la segunda quién sabe cómo le ande yendo. De ese pelo.

De ahí que por ya haberse demostrado que son reales esos amagos, por como a Omar lo dejaran herido, después de haber “cocido” a balazos la suburban blindada en la que viajaba, es que ahora ya tomaron más en serio esos amenazantes recados, que se supiera que dicho grupo criminal ya igualmente le envió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de ahí por qué AMLO le ofreciera protección para prevenir en lugar de lamentar.

Y si a eso se le agrega que por el estilo ya también amenazaron a Rosario Piedra Ibarra, la cuestionada representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues eso pone de manifiesto que ya nadie se está salvado, ante lo que López Obrador sostiene que es una reacción porque están afectando intereses creados, asegurando que su gobierno no pacta con ningún bando, y “le tupe” a otro. ¡Pácatelas!

Sin embargo será el sereno, pero lo cierto es que como nunca tienen “en capilla” a algunos de los del gabinete Lopezobradorsista, “curiosamente” a raíz de algunas cosas raras que han pasado, como el que soltaran a un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán; y últimamente a la mamá de José Yépez Ortiz, “El Marro”; como igualal mal afamado, José Ángel Casarrubias, “El Mochomo”, por lo que usted saque sus deducciones. ¡Ñácas!

Ahora hasta en la carreteraroban carros …Los que tal parce que ya no son hechos aislados, sino que más bien llegaron para quedarse, son los robos de autos en despoblado que están perpetrando en la carretera Internacional México 15, principalmente entre Empalme y Guaymas, por como con una diferencia de una semana, ahora perpetraran un hecho similar, pero está vez en el área de Vícam. ¡Vóitelas!

Al primeramente trascender que un grupo armado, con sujetos encapuchados, colocó un retén a la altura del poblado Cruz de Piedra, en el municipio empálmese, para despojar a tres personas de sus autos cuando transitaban por esa cada vez más insegura rúa federal, dejándolos “a pie”, sin que los de la Fiscalía General de la República (FGR), en la que está el tachado de florero de Pavel Núñez Moreno, actuaran en consecuencia.

No obstante como el nuevo afectado es un viajero de San Diego, California, cual es caso de Rafael, de 43 años de edad, al que le quitaron una pick up Toyota Tundra, de color azul, modelo 2006, quien iba acompañado por su padre de 70 años, es por lo que se esperaba que las instancias federales ahora sí procedieran contra esa modalidad delictiva, con la que vaya que ya están llegando al extremo. ¿Qué no?

Con lo que se deja entrever que los criminales que tienen en jaque a esa región y a los que se les identifica con la mafia organizado, ya ni tan sólo se están molestando en encargar unidades motrices robadas en Gringolandia, sino que aquí mismo los están hurtando de esa manera, lo que ya raya en lo incomprensible de la impunidad, eso ante la complacencia del una y otra vez cuestionado de Núñez Moreno. Así el dato.

Aunque eso y más puede esperarse, después de que se supiera que el recientemente asesinado coordinador de personal en la Policía Municipal guaymense, Alain de Jesús Zataráin Castro, conducía una Cadilac, Escalade, color negro, sin placas, la cual tenía reporte de robo EU, lo que dejara en entredicho a sus superiores. ¡Ups!

Que regularán al máximo los “entierros”…Ahora sí que ni viendo la muerte o al muerto se detienen o previenen los deudos de los fallecidos por Covid-19, según se desprende de lo anunciado por el coordinador de Servicios Públicos Municipales de “Hornosío”, Norberto Barraza Almazán, de que habrá un mayor control de quienes acuden a los panteones a darle el último adiós a las víctimas. De ese vuelo.

De ahí que como una estrategia preventiva para proteger a los empleados y dolientes, es que de aquí pa´l real solamente permitirán el ingreso de 10 gentes por sepelio en los camposantos, como se supone que se hace en las funerarias, antes de trasladarlos a esos lugares para el eterno descanso, porque sucede que hoy en día hasta música les llevan, aunado a que no guardan la sana distancia, como tampoco se tapan la boca. ¡Órale!

Motivo por el cual es que decretaran esa disposición restrictiva, porque por encima del momento difícil que conlleva una sepultura, por la cuestión sentimental que implica, pero ante todo buscan privilegiar la salud de los asistentes, pero igualmente la de los 22 trabajadores que prestan ese servicio en los cinco cementerios, a los que distribuyen en grupos de cuatro o más, dependiendo de la demanda que haya. Ni más ni menos.

Luego entonces ante el llamado distanciamiento social o físico que debe haber, y más cuando se sabe que el individuo murió por esa causa tan contagiosa, es por lo que ya no permitirán que les entonen sus melodías preferidas con “múchica” y toda la cosa, incluyendo bebidas “espirituosas”, por eso propiciar que asistan infinidad de gentes a despedir a sus familiares que ya pasaron a mejor vida, o al otro mundo. A ese grado.

O séase que de esa forma es que Barraza Almazán y sus operadores estarán minimizando el peligro de infectarse, de ahí que advirtiera que serán muy estrictos en ese sentido, al únicamente dejar ingresar a una decena por “entierro”, y cubriendo las recomendaciones ya de sobra conocidas, y con más razón cuando el motivo del deceso sea originado por esas gripes, por las que ya han sepultado a casi 100. ¡Glúp!

Y por cierto que ni con la epidemia le ha bajado a la chambaNorberto, y para muestraestá el que ahora anunciara que hoy sábado reactivarán la operación en dos reciclacentros, con la mira puesta en continuar abonándole al plan que han promovido en pro del medio ambiente, si se toma en cuenta que ni el que ya ha detectado 14 trabajadores positivos a Covid-19 en sus diferentes áreas los ha detenido en sus labores.

Ponen en evidencia a “Presi” de Morena…Por algo dicen que ¡chango ve, chango hace!, por sólo así explicarse la prepotencia, violencia e insolencia en la que incurriera el director de“Incomunicación Antisocial” del Ayuntamiento de Navojoa, Antonio Sánchez Martínez, al amenazar la periodista Cony Peraza, al gritarle en su cara: “Si fuera mafioso hace mucho te hubiera desaparecido”. Increíble, pero cierto.

Así que con ese exceso una vez más se demostró, que de esa calaña o bajeza son los perfilachos gansteriles de algunos de los colaboradores de otra por el estilo, como es la tan llevada y traída alcaldesa, Rosario Borbón Quintero, por cómo el por algo tachado de violento y energúmeno de Sánchez Martínez, llegara a ese extremo de ofensivo y todo por defender de las críticas a su jefa. A ese extremo el arrebato.

No en balde es que la comunicadora interpusiera una querella por amenazas y lo que resulte, ante Fiscalía General de la República (FGR), contra el vocero y defensor de la señalada de lo “píor” de “La Chayo” Borbón, al amparo de que hasta existe un video, en el que se observa al denunciado el cómo la agrede verbalmente en las escalinatas del Palacio navojoense, al grado de que poco le faltó para que la golpeara.

A ese punto de faldilludo aseguran que se vio “El Toño” Sánchez, de ahí que la condena generalizada no se hiciera esperar, aún y cuando ya a los días se disculpara con la ofendida, por dizque en ningún momento pretender violentarla, aunque lo dicho y hecho ahí quedara grabado para la posteridad, de ahí por qué ni él mismo se cree que cuento, de que sólo se trataron de meras expresiones al calor del momento. ¡Ajá!

Habrá que esperar a que las instancias judiciales federales hagan su chamba contra el acusado y más después de que cínicamente expresara no tener temor y dijera: “Por mi parte como dice Andrés Manuel, Amor y Paz”.

“Le da su coba” Donald Trump a AMLO…Sí que se confirmó, que quien anda en plena campaña por su reelección, es el “Presi” de los EU, Donald Trump, luego de que en el marco de la visita que esta semana le hiciera a la Casa Blanca, Manuel López Obrador, a todo pulmón expresara que los mexicanos son “gente fantástica” y “muy trabajadora”, cuando en el 2016 dijo todo lo contrario, al tacharlos de asesinos.

Ante lo que es más que evidente que el tan criticado de Trump ha cambiado su discurso, que contrasta con los insultos de los que los hizo blanco durante las pasadas elecciones, y es que esta vez se deshizo en elogios, al entre otras cosas decir que son personas increíbles, con éxito en los negocios, y también unos “duros negociadores”, como su homólogo López Obrador, al que consideró su “amigo”, lo que está de no creerse.

Más menos así estuvieron “los cebollazos” del Ejecutivo gabacho, pero a todas luces “de los dientes para afuera”, por como en los hechos ha sido todo lo contrario, pues a “tiro por viaje” o por todo se la ha llevado amenazando a México, pero como es evidente que ahora sí requiere del voto hispano, es por lo que le diera “shampoo” o “coba” a López Obrador, quien al menos también en el papel se la creyó, como lo exhibió.

Eso por cómo AMLO públicamente y ante la prensa le agradeció que no haya tratado a México como una «colonia» y que haya respetado su condición de “Nación independiente”, cuando en la práctica ha sido a la inversa, y para evidencia está el recientemente renegociado Tratado de Libre Comercio, en el que impusiera sus condiciones por demás ventajosas y casi casi diciéndole, ¡tómalo o déjalo! Ni más ni menos.

Y por el estilo hizo los mismo al retacharle al flujo de ilegales que antes llegaban a Gringolandia, porque ahora deberán hacer antesala de este lado, de ahí que a Andrés Manuel se le considere el policía antiinmigrante de Trump, pero aún así le expresó al pueblo estadounidense, que su Mandatariose ha comportado con gentileza y respeto, en lo que es una expresión que tuvo visos de sumisión y lo que le sigue.

