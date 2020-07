Que hasta por aire “se pesca” letal virus

Casi satura el Covid-19 al Registro Civil

“Hace milagros” ante epidemia Isssteson

Muestra voluntad de chambear el ISTAI

Que hasta por aire “se pesca” el letal virus…Y como lo que parece es, el que sí que está para alarmar, es el dato que se acaba de revelar, como es la posibilidad de que el coronavirus también se trasmita por el aire, lo que de alguna manera podría explicar el porqué de esa contagiadera mundial, y es que lo “píor” es que hasta ya casi lo reconoció la mismísima Organización Mundial de la Salud (OMS). De ese pelo.

Eso luego de que la Jefa Técnica de la OMS para esa enfermedad, una tal María Van Kerkhove, aceptara la versión que 239 científicos de 32 países propalarán y con la que alertaran al mundo, al “apechugar” que una de las formas de propagación podría ser por la vía área, ya que a partir de las pruebas que se hicieran, se plantea que partículas flotantes del virus pueden infectar a los individuos que las inhalan. ¡Pácatelas!

Por lo que ahora con más ganas no descartan que de esa manera pudieran presentarse contagios en masa en lugares públicos, como en áreas abarrotadas, cerradas y mal ventiladas, lo que dejar entrever el porqué de la alta contagiosidad que tenido ese bicho que ha paralizado al planeta, como ningún otro mal lo había hecho, al grado de que ya causado más de 11 millones de enfermos, y más de medio millón de muertos. Así de grave.

A ese extremo de contagioso está ese patógeno y en todos lados, porque Sonora no ha sido la excepción, y para prueba está que el martes fuera el segundo día con más casos confirmados, al reportarse 433 nuevos envirulados, y 31 fallecidos, con lo que ese día se rebasaron los 11 mil, a la vez que se “arañaron” los mil 100 fallecimientos, lo que es un reflejo de que se está en su peor momento esa epidemia. ¡Tómala!

Y no es para menos que en la Entidad esa pandemia esté a todo lo que da, por la estadística que también aflorara, de que la vecinaArizona, Estados Unidos, registra el mayor número per cápita de infectados nuevos en el mundo, con 3 mil 300 por cada millón de habitantes, por lo que así de delicada está la cosa entre los gringos, y que a querer y no afecta a los sonorenses por la vecindad fronteriza que hay. ¡Vóitelas!

Así que es una numeralia con la que adquiere más relevancia la advertencia que recién hiciera la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, de que la cruda realidad sobre ese padecimiento no es el que reportan diariamente las autoridades, en cuanto a los afectados que hay, sino que más bien es un número mucho mayor, por únicamente ser un aproximado, al no haber la capacidad para realizar las pruebas necesarias. ¡Zaz!

Y para quien dude de lo anterior, ahí tienen que la propia Célida Teresa ya resultara afectada; en tanto que la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, días atrás salió negativa a la prueba que se hiciera, después de que el secretario de Salud, Enrique Claussen, lo contrajera, y como habían tenido un contacto directo con él, es por lo que primero se aislara y luego saliera de dudas con esa examinada. ¿Cómo la ven?

No por nada es que Claudia más motivada que nunca, publicara en su cuenta de Facebook la buena noticia y que seguirá trabajando con la debida precaución e informando a los ciudadanos, derivado de que el reto que todavía se tiene por delante, es el de aminorar esos letales catarros, para sacar al Estado del semáforo epidemiológico en rojo en que se encentra, para que puedan reactivarse las actividades económicas.

Casi satura el Covid-19 al Registro Civil…El que vaya que ya está afectando en todos los ámbitos, es el mal afamado Covid-19, y para seña está lo ahora ventilado por el director del Registro Civil estatal, Ulises Cristópulos, de que por las muertes provocadas por esa causa, han tenido que enfrentar una carga adicional en la tramitación de las actas de defunción, por la incidencia extra que ha habido. De ese tamaño.

Pues en base a lo destapado por Cristópulos Ríos, normalmente emiten entre mil 500 y dos mil de esos certificados mortuorios al mes, que son por diferentes motivos, pero que por los más de mil 55 decesos que ya van por lo de la contingencia sanitaria, es por lo que se les ha incrementado el número de servicios, y por lo que se ve con esa misma tendencia de chamba estarán, por cómo siguen al alza esas cifras. ¡Palos!

Por ese motivo es que manejara, que a raíz de esa situación han puesto a funcionar cuatro oficialías de esa dependencia, de 8:00 a 15:00 horas, y ya después de ese horario ponen en operación una de guardia hasta las 22:00 horas, y generalmente es en ese lapso en el que se les satura el servicio, por lo que de esa forma es que esa condición les ha cambiado la operatividad, por tanta mortandad que ha hay. ¡Ups!

Aún y cuando Ulises precisara, que con todo y que han tenido que trabajar horas extras, pero con todo y eso han sacado adelante la talacha en tiempo y forma, aunado a que para ello han entablado una coordinación con las funerarias y la Secretaría de Salud, con la finalidad de que esa sentida tramitología sea más rápida, por lo que así es que los hansaturado esas gripes que hoy en día ya también tienen atiborrados los hospitales. ¡Glúp!

No obstante y que el funcionarioestatal aclarara, que es en el último mes cuando más han resentido ese repunte en sus labores diarias, a raíz de esa situación de urgencia, pero que han salido avantes con el personal que han ido escalonando, por aquello de que también deben guardar la sana distancia, para evitar al rato estar del otro lado del escritorio, si se toma en cuenta que cualquiera puede convertirse en víctima. ¿Qué no?

“Hace milagros” ante epidemia Isssteson…Quienes sí que casi casi han estado haciendo milagros para no verse rebasados y poderle prestar el servicio médico a los que padecen coronavirus, son los del Isssteson, cuyo director es Pedro Ángel Contreras, y un síntoma de ello es que ahora en esta Capital realizaran la reconversión de la mitad del Centro Integral de Atención a la Salud (CIAS), Unidad Sur. De ese vuelo.

En lo que es una muestra más del como Contreras López, y su Subdirector Médico, Luis Becerra Hurtado, han seguido buscándole la cuadratura a ese enfermo círculo, en aras de adecuarse a la creciente necesidad de hospitalización que ha venido demandado esa infección, misma que todavía no tiene para cuando llegar a su“pico” máximo, para que por fin ya empiece a bajar, de ahí que vaya para largo. Así la adaptación.

Con ese fin es que el titular delInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), detallara que aislaron el 50% del CIAS Sur, porque antes nomás contaban con un consultorio para los casos sospechosos de esos mortíferos resfriados, pero desde ya ahora tendrán cinco por la mañana y cinco por la tarde, que calculan que brindarán un promedio diario de más de 180 consultas.

Pero por si eso fuera poco, además adelantan que estarían preparados para aumentar los consultorios Covid en ese inmueble, hasta por 12 espacios, ya que en total cuenta con 13, incluyendo los de Psicología y Nutrición, lo que ponen de manifiesto que no se están limitando, a la hora de atender a la derechohabiencia, y es por lo que han estado echando mano de todo lo que tienen al alcance de sus posibilidades. A ese grado.

Muestra voluntad de chambear el ISTAI…Los que están mostrando voluntad de chambear, son los del Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI), por como ya reactivaron los plazos y términos para que los ciudadanos ejerzan el derecho de acceso a la información pública, pero aplicando mínimas reglas de excepción, a fin de seguir protegiendo la vida de las personas durante la actual crisis sanitaria. Así el acierto.

En esos términos estuvo el acuerdo aprobado por los comisionados del ISTAI, Arely López Navarro, Francisco Cuevas Sáenz y Andrés Miranda Guerrero, para volver a la vida funcional, junto con otros cinco Estados, como son Jalisco, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila y Baja California Sur, mientras que las restantes 26 Entidades, así como el ámbito federal,se han mantenido en suspensión o sin operar. A ese punto el avance.

Y es a partir de lo expresado y justificado por Cuevas Sáenz, en su calidad de comisionado presidente, a pesar de la gravedad existente por ese ambiente insaludable, ha sido posible la reanudación de esa prestación, como resultado de que han llevado a cabo los ajustes que demandan las circunstancias, en aras de minimizar el riesgo para no exponer a los servidores públicos y usuarios a resultar contaminados. ¡Mínimo!

O séase que es una reactivada que Francisco y compañía determinaran, una vez que analizaran las leyes de transparencia y salud pública, a fin de sustentar legalmente ciertas adecuaciones a la manera en que se pida y entregue la información, de tal forma que ahora todo el proceso será exclusivamente electrónico, buscando en todo momento respetar el distanciamiento social, el cual hoy en día es tan recomendando. Así la prevención.

