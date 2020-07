Hay más contagiados que los detectados

Hay más contagiados que los detectados…La que acaba de recordar una gran verdad, es la alcaldesa, Célida López Cárdenas, en torno a que la cruda realidad que se reporta todos los días sobre la epidemia del coronavirus, por no ser la real en cuanto al número de contagiados que hay en Hermosillo, por esa estadística ser sólo un aproximado, de ahí que las cantidades sean muy superiores. De ese pelo.

Eso por como ya se ha reconocido que no existe la capacidad para hacerle pruebas rápidas a toda la población, de ahí que se llegue al grado de que muchas personas con los síntomas fallezcan sin siquiera confirmarles la enfermedad, así que son de los datos que no entran en esos mortíferos saldos provocados por esos resfriados, que tienen a esta Capital como el epicentro de ese mal en el Estado. Así el latente riesgo.

Tan es así que hasta los últimos reportes se contabilizaban más de 3 mil 500 infectados, con casi 250 muertos, lo que habla de la gravedad de ese padecimiento, al punto de que hasta Célida Teresa está entre las contagiadas, pero afortunadamente ya recuperada y de regreso a la chamba, y para prueba está el que ahora se le viera trepada en camión recolector de basura, para solidarizarse con los empleados de esa área.

No en balde es que la “Presimun” morenista reiterara, que mientras el semáforo epidemiológico siga en rojo en Sonora, lo que es en esta “capirucha” continuarán aplicando las acciones preventivas en colonias, así como los filtros policiales, para evitar la propagación de esos catarros, porque según los exámenes que han realizado, han detectado un alto porcentaje de positivos en las personas, que fácil ronda en más del 20%.

Es por eso que entre otras cosas López Cárdenas resaltara la importancia de que el Congreso del Estado “palomee” la petición que le enviara el Consejo Estatal de Salud para implementar el programa “Hoy no Circula”; al igual que la aplicación de sanciones para quienes no utilicen cubreboca en la vía pública, las cuales considera que deben de ser alta$, para que las mayorías por fin hagan caso y tomen conciencia.

Aún y cuando la munícipe adelantara, que de autorizarse esa restricción vehicular, al estilo de la que opera en la Ciudad del México, pero allá para frenar la contaminación, hasta analizarían la posibilidad de extender el horario de movilidad vial, que es de las 18:00 horas de la tarde, hasta las 06:00 de la mañana, o incluso hasta el eliminarlo; lo que también se haría si la semaforización cambiara a naranja. Esa es la intención.

Y ciertamente que Célida habla con conocimiento de causa, y no nomás porque ya padeció y se salvó de ese virus, sino también porque 145 trabajadores del Ayuntamiento ya lo han contraído, entre ellos los que laboran en Servicios Públicos, Bomberos, Seguridad Pública, Inspección y Vigilancia, Cidue y Secretaría del Ayuntamiento, entre otras instancias, con un saldo tráficos de tres defunciones hasta ahora. ¡Tómala!

Sale Secretario bien librado de tribunos …Quien una vez más salió bien librado, es Raúl Navarro, el administrador de los pesos y centavos del Gobierno del Estado, luego de que en su calidad de Secretario de Hacienda, ayer compareciera virtualmente ante la Comisión Especial Covid-19 del Poder Legislativo, para explicarle a los diputados el de a cómo anda la dependencia a su cargo, en el marco de la urgencia de salud.

Al trascender que Navarro Gallegos una vez más casi casi les dijo a los legisladores, ¡cuentas claras, amistades largas!, por el detallado informe financiero que les expusiera, al darles santo y seña, del cómo a la fecha la administración claudillera ha destinado mil 212 millones de pesos para atender esa pandemia, para lo que ha sido la compra de equipo médico, apoyos sociales y financieros, adecuaciones de espacios y demás.

Aunque lo más meritorio es que el reconocido como funcionario experto, en eso menesteres de hacer rendir el dinero, precisara que hasta ahora no han utilizado los $520 millones de pesos que en meses pasados el Congreso del Estado redireccionara para la aludida contingencia, del crédito autorizado por mil 300 millones del “águila” aprobados en la Ley de Ingresos, lo que demuestra que del mismo cuero han salido las correa$.

Pues aseguró que desde la declaratoria de esa emergencia “se apretaron el cinturón” y redujeron en un 70% el gasto de operación de las dependencias y organismos estatales, equivalente a unos $640 millones de pesos; a los que les sumaron $311 millones de la venta del estadio de beisbol “Héctor Espino”, para hacer un total de $950 “melone$”, que se aplicaron en la compra de ventiladores, medicamentos y personal médico. ¡Órale!

Y para que quedara más claro que ni el agua, es que Raúl reseñara que para la asignación de microcréditos se han liberado $110 millones de pesos; en tanto que para apoyos alimentarios han canalizado $51 millones de pesos; vía la Sedesson y el DIF estatal; mientras que para el regreso a clases del sector educativo han sido $50 millones de pesos adicionales; en tanto que a seguridad pública le han tocado $27 millones. De ese vuelo.

Pero por si eso fuera poco y por la baja recaudación que han tenido los organismos operadores municipales de agua, es que también les suministraran subsidios adicionales por $20 millones de pesos, por lo que así estuvo el saldo a favor que presentara Navarro, haciendo el uno-dos con el Tesorero, Daniel Galindo. Así el dato.

Pide “Gober” de$cuento extra a la CFE…Y por la actual contingencia sanitaria ser una cuestión extraordinaria, es que la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, está pidiendo algo más que una tarifa eléctrica subsidiada, como la IF que actualmente otorga la Comisión Federal de Electricidad (CFE), razón por la cual ahora está abogando porque se les reduzca a la mitad a los usuarios. ¿Cómo la ven?

Ante lo que está de más el destacar, que entre las tantas noticias malas que hoy en día, sí que es una buena esa gestión extra que está haciendo Claudia, en aras de que las familias sonorenses que permanecen en sus hogares cumpliendo con el programa “Quédate en Casa”, con la finalidad de reducir la proliferación de esa infección originada por un patógeno, que ya ha causado más de mil decesos en el Estado. ¡Qué tal!

Para el caso es que Pavlovich Arellano le hiciera llegar una solicitud a la Cámara de Diputados, para que le emitan un urgente exhorto a la CFE, con la intención de que le bajen hasta en un 50% a las cuotas en el cobro de la electricidad, derivado del confinamiento que hay, y las altas temperaturas que se registran por estos lares durante la presente temporada de calor, como una forma de apoyar la economía familiar. ¿Será?

Luego entonces como no hay “píor” lucha que la que no se hace, es que la Ejecutiva está tratando de hacer “entrar en calor” a los de la “Comisión”, para que se pongan en el lugar de los ciudadanos, que al permanecer en sus domicilios tienen la necesidad de hacer un mayor uso de los aparatos eléctricos como las “refrís”, coolers y abanicos, al no soportarse el calorón, de ahí el porque ya se les han di$parado los recibos al doble.

Y ya con la aviada la Mandataría estatal igual les propuso a los de esa paraestatal, que les reduzcan el mismo porcentaje a los 72 organismos operadores de agua, para que sigan funcionando sin cortes de “luz”; y a la par les hizo un llamado a los de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que por su parte les condonen los adeudos vigentes, ante lo que se deduce que por ella no estará quedando. De ese tamaño.

Que Trump lleva de acarreado a AMLO…Sí por la víspera se saca el día, ya puede deducirse lo que le espera al “Pejidente”, Manuel López Obrador, en la visita que hoy le hará en la casa Blanca a su homólogo, Donald Trump, por como a dos días del encuentro en su cuenta de Twitter publicará varias imágenes en las que aparece junto al muro fronterizo de Arizona, durante la gira que hiciera en esa zona.

Casi por nada es que con ese alarde que hiciera el arrebatado de Trump, se refuerzan las versiones que hay, de que sólo convocó a AMLO para utilizarlo en la campaña que lleva a cabo para intentar su reelección, si se parte de que esa valla metálica y la sentida temática antiinmigrantes, han sido de las principales banderas de su labor proselitista, de ahí el sentir popular que hay, de que más bien lo lleva de “acarreado”. ¡Ñácas!

De tal forma que eso explica el porqué de las críticas que “le han llovido” por esa visitada que hará a Washington, al no vérsele ningún sentido, con todo y que se ha pretextado que presuntamente es para apuntalar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio que recién se aprobara, pero lo que deja en claro que no es para eso, es que no haya sido invitado el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. ¿Qué no?

Sin embargo y cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que Andrés Manuel ayer abordó un avión comercial con destino a Gringolandia, para “ponerse de pechito” ante Trump, al desde aquí irse muy ordenadito, porque previamente no únicamente se hizo la prueba contra el coronavirus, a la que salió negativo, sino que hasta cubrebocas se colocó, cuando hasta antes de eso se había negado a portarlo.

Así que a querer y no, pero eso es un reflejo que desde aquí ya va derechito y marcando el paso, pero con todo y eso habrá que ver cómo la va, en el primer cara a cara que sostendrá contra el también populista e impredecible gobernante gabacho, por aquello de que todo puede esperarse de él, de ahí el dilema que hay.

