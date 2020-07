¡Pone a pensar! mensaje de la alcaldesa

¡Pone a pensar! mensaje de la alcaldesa…Y el que sí que está para poner a pensar y espantar al más pintado, es el suplicante video mensaje que acaba de ventilar a través de las redes sociales la alcaldesa, Célida López Cárdenas, en el que hace un dramático resumen de las funestas consecuencias que ha ocasionado el coronavirus, a fin de exhortar a quienes lo ha padecido, para que cuenten sus experiencias.

De esa forma es el llamado que está haciendo Célida Teresa, para que las mayorías entiendan la gravedad de esa epidemia y dimensionen la tragedia que no sólo está viviendo Hermosillo, sino también México y el mundo, de ahí el porque ahora convocara a quienes ya enfrentaron la pérdida de un ser querido por ese contagioso padecimiento, a que se conviertan en un testimonio para concientizar a la comunidad. ¡Órale!

Eso al apuntillar que el poder del convencimiento y la persuasión para la prevención y el entendimiento de la población,no lo tienen ni el gobierno ni los políticos, sino cada ciudadano al compartir el suplicio que ya le ha tocado vivir por ese mal, como una forma de corresponsabilidad para mitigar los contagios que están en su “píor” momento, como lo demuestra el que hoy en día esta Capital sea el epicentro de esa pandemia. ¡Zaz!

Es por lo anterior que López Cárdenas considerara que hay que crear conciencia, de que es la hora en que los ciudadanos deben salvar a los ciudadanos, a partir de que la advertencia también debe ser de familia a familia, de amiga a amiga, de amigo a amigo, por cómo está Ciudad del Sol hoy por hoy ya está atravesando por la crisis sanitaria más grave de su historia, de ahí porque del ¡S.O.S! que está lanzando. De ese pelo.

De ahí que apuntillara el cómo hasta las funerarias se están colapsando, por algunas ya no estar aceptando a fallecidos, al no tener capacidad para ofrecer el servicio, y es que están tardando hasta siete días en entregar las cenizas de los cuerpos cremados; pero por si eso fuera poco, ya hasta la Cruz Roja no está haciendo el traslado de infectados, de no tener autorizado el ingreso en unos de los hospitales, que igual están saturados.

Si se analiza que aunque parezca increíble, pero así está esa emergencia provocada por ese mortífero virus, por cómo ha proliferado, al grado de que ante la falta de camas en los nosocomios, hay quienes ya están optando por llevárselos a los del “otro lado”, específicamente a California, por aquello de que los de Arizona están igual, de ahí que hasta ya se propusiera cerrar la frontera con los EU. Ni más ni menos.

Pero para quien dude de las verdades de a kilo ventiladaspor Célida, ahí tienen lo dicho por el subsecretario de Salud en el País, Hugo López Gatell, de que Sonora está en la etapa de mayor riesgo, ya que en tanto que en gran parte de otros Estados ya inició la desaceleración de esos mortales resfriados, lo que es en la Entidad están en su más alta transmisión, y cuyo “pico” prevén que pueda bajar hasta finales del presente mes.

Sin embargo y por encima de lo dicho por la “Presimun” capitalina, lo cierto es que los números no mienten, como lo demuestra el que ya vayan alrededor de 9 mil casos, y más menos 900 muertos, con lo que se confirma lo alertado por López Gatell, de que el Estado se mantiene en una máxima fase de crecimiento exponencial, ante lo que deben mantenerse las recomendaciones de sana distancia y quedarse en casa.

Hasta las funerarias quedan rebasadas…Con lo que vaya que ya se está demostrando, hasta donde están llegando los estragoscausados por el Covid-19, es con el hecho de que aflorara que los que también ya están siendo rebasados, son los servicios funcionarios, por cómo algunos de esos negocios están llegando al punto de negar la atención, por no estarse dando abasto con tanto muerto. De ese vuelo.

Y para muestra basta un botón, al manejarse el caso de la Funeraria San Francisco, ubicada en la calle Nuevo León, entre Revolución y Heriberto Aja, en la colonia 5 de Mayo, por ser de las que ya están limitando su operación, por la creciente demanda que han tenido, aunque por el estilo están la San Martín, León y demás, a raíz de que en las últimas semanas han aumentado más de un 20% los decesos, de ahí que estén al máximo.

Aunado a que en lo que se refiere a la San Francisco, lo que son los vecinos aledaños han denunciado los fétidos humaderones que emanan de su crematorio, lo cuales inundan sus viviendas, sobre todo en las madrugadas, de ahí que ya les surgiera el temor, de una posible contaminación, en caso de tratarse de los cadáveres de personas que hayan muerto por esa virulencia, de la que cada vez hay más víctimas. ¡Ups!

Casi por nada es que los afectados están solicitando la intervención de las autoridades sanitarias o de la dirección de Ecología Municipal, de la que al menos en el papel es titular Santa Nápoles Trujillo, para que les expliquen si la operación de esos hornos mortuorios es el adecuado y si no representan ningún riesgo para ellos, por esos aromas haberse vuelto insoportables, de ahí que han tenido que salir hasta las banquetas.

Por lo que así está la Santa petición con carácter de exigencia, que le están haciendo a Nápoles los habitantes de dicho sector, ante la posibilidad de que pudieran enfrentar algún peligro por esos humos, de ahí el porque quieran que los saquen de la duda, sumado a que es una problemática que también pudiera estarse presentado en otros changarros de ese tipo, es por eso de la importancia de ampliar la inspección. ¿Qué no?

Muere primer reo contagiado en cárcel…Aunque hasta ahora se habían salvado, pero donde ya se registró la primera muerte por coronavirus, es en los Ceresos del Estado, al morir un interno que estaba privado de la libertad, al resultar positivo a esa enfermedad, debido a lo cual ya aislaron a otros cuatro reos y cinco miembros del personal operativo y administrativo del penal que tuvieron contacto con él. ¡Vóitelas!

En lo que es un deceso ocurrido el pasado lunes, cuando el preso recibía atención médica en el Hospital General del Estado, según el reporte oficializado por el Coordinador Médico y Epidemiólogo del Sistema Estatal Penitenciario, Lauro Armenta Gallegos, quien aseguró que a la víctima la atendieron aún antes de que se confirmara el diagnóstico, por las enfermedades de diabetes, hipertensión y obesidad que padecía. ¡Glúp!

O séase que con ese fallecimiento se corrobora que ninguna institución es infalible a esos catarros, como en este caso el Sistema Penitenciario, en el que una y otra vez han reiterado, que desde el inicio de la actual contingencia sanitaria, han cumplido con todas las medidas preventivas ordenadas por el Consejo Estatal de Salud, y avaladas por la mismísima Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ese tamaño.

Tan estilan que han ido más allá, como en su momento lo hiciera público el encargado de ese sistema carcelario, Ramón Tadeo Gradillas Enríquez, que hasta las visitas familiares se suspendieron para los reclusos y únicamente habían mantenido las conyugales, de ahí que implementaran un esquema de video para que de esa forma pudieran verlos a distancia, pero ni así han podido impedir esa contagiadera. ¿Cómo la ven?

Le bajan a sus amenazas comerciantes…Aún y cuando habían puesto sus amenazas “de a peso”, pero los que finalmente llegaron a un acuerdo de último momento con las instancias estatales, son los de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, de la que es cabecilla un tal Rubén López, y es que amagaron con reabrir sus negocios desde ayer, por encima de la prohibición que hay por las letales gripes.

Al pactarse una posible reapertura que sería escalonada, pero que estaría determinada por una verificación que previamente les harían a sus establecimientos, para partiendo de un análisisvalorar si cuentan con los protocolos de sanidad y capacitación para operar, porque en contraparte también tendrían que asumir la responsabilidad que les toca, a la hora de hacer lo necesario para prevenir la propagación de infectados.

Pues con ese frenón que “les pegaron” a López Peralta y compañía, sí que se exhibe que iban a lanzarse como “El Borras”, al reiniciar sus vendimias, con el pretexto de que ya tienen varios meses cerrados y que necesitan funcionar para no “quebrar”, al aceptar que a los comercios se les someta a una inspeccionada por parte de la Secretaría de Salud, del Trabajo y Protección Civil, para ver cumplen con lo mínimo. ¿Será?

Ya que por más gritos y sombrerazos que se traían, al final terminaron “apechugando”, que al margen del derecho y la necesidad que tienen de trabajar, lo principal es la salud de la clientela, de ahí por qué antes que abrir primero tendrán que demostrar que contarán con todo lo necesario para salvaguardar la integridad de todos lo que tengan que ver su operatividad, incluyendo a sus trabajadores. Así la condición.

A la par de que igual se comprometieron a no presentar el amparo con el que venían alardeando, de que ya lo tenían listo para interponerlo, para de esa forma protegerse legalmente, si es que se hubieran ido por la libre, en cuanto a querer volver a vender “por sus pistolas”, pasando por las disposiciones establecidas, lo que finalmente no sucedió, porque podrán ser muy bravucones, pero se denotó que “no comen lumbre”.

