Seguirán vigentes multas a automovilistas

Seguirán vigentes las sanciones para automovilistas que transiten sin salvo conducto fuera del horario permitido, que a partir de hoy será hasta las nueve de la noche, informó el secretario del Ayuntamiento, Joaquín Rodríguez Vejar.

El funcionario aclaró que la ampliación del horario de movilidad se dio únicamente por las altas temperaturas y para que la gente pueda salir a hacer sus actividades esenciales, como ir al supermercado.

Rodríguez Vejar indicó que se dará un margen de una hora para quienes transitan después de las nueve de la noche puedan llegar a su casa, luego se aplicarán multas.

«La gente no tiene prohibido circular a pie a las 11 de la noche, dos o cinco de la mañana, pero si el tránsito de vehículos. Para salir a la calle no necesitas permiso pero si para sacar el carro fuera del horario permitido», puntualizó.

El funcionario municipal apeló al sentido de responsabilidad ciudadana para que hagan caso a esta medida de movilidad y evitar que sigan en aumento los contagios por Covid-19.

En cuanto a la reactivación de la economía local, puntualizó que serán miles de comercios los que reabrirán hoy en toda la ciudad y que no demandan mucha clientela, tales como mercería, peluquerías, sastrerías, entre otros, que no demandan mucha clientela, excepto casinos, cines, plazas comerciales donde concurre mucha gente.