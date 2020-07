Se quedará Messi en el Barcelona

Josep María Bartomeu dijo que el jugador argentino va a acabar su vida laboral en el club azulgrana

Lionel Messi no saldrá del Barcelona, como se ha manejado en los últimos días, dijo el presidente blaugrana Josep María Bartomeu.

«No voy a dar detalles, pero Leo Messi ha dicho muchísimas veces ya que va a acabar su vida laboral y futbolística en el club. No hay ninguna duda de que Messi seguirá en el club», dijo Bartomeu a Movistar+.

«Los detalles no los voy a explicar. Ahora estamos centrados con la competición con LaLiga; luego vendrá la Champions. Sí que hay negociaciones con muchos jugadores. Él (Messi) quiere seguir en el Barsa, y acabar su vida deportiva en el club. Aún le quedan muchos años y vamos a disfrutarlo mucho más tiempo».

También negó rotundamente que el puesto de técnico de Quique Setién corra peligro, porque «tiene la confianza de todos» en el club, «equipo, jugadores, directiva, y está haciendo un gran trabajo».

«Nos quedan cuatro partidos esta liga, hay que seguir luchando esta liga, hay que luchando hasta el final. Tiene que pinchar por supuesto el líder, y luego viene la Champions. Tenemos muchos partidos para jugar muy importantes esta temporada», dijo.