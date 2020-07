Se queda Aguirre sin puntos y sin comida

La derrota del Leganés ante el Sevilla por 3-0, no cayó bien en Javier Aguirre, pero lo que verdaderamente lo enfadó fue haberse quedado sin su comida.

Tras el revés de su equipo, el «Vasco» atendió a la prensa y ante la pregunta ¿cómo está usted?, el mexicano narró lo ocurrido.

«Estoy bien enfadado porque desapareció mi bolsa de comida, algún cabrón se la llevó. Es un tiempo difícil. Estoy sano. Fuerte. Mañana estaré mejor. Será una noche dura. Y tirar para delante. Algo encontraré para cenar», mencionó el estratega.

Respecto al partido, Aguirre aseguró que seguirá creyendo en las opciones de salvación mientras queden puntos en juego.

«Mientras haya vida hay esperanza, tengo todavía fe inquebrantable en este grupo. Somos lo que somos, lo intentamos. No ha podido ser hoy. Pero mientras hayas opciones matemáticas, y mientras no las haya, el equipo seguirá peleando hasta el final.

«Desde la vuelta de la pandemia este probablemente haya sido nuestro partido menos destacado. Habíamos hecho cinco buenos partidos, pero hoy creo que no estuvimos a ese nivel que veníamos mostrando. La losa cada vez pesa más y disfrutar el futbol es difícil en esta postura. Intento quitarle presión a los jugadores y quiero que la responsabilidad caiga en mi», comentó.

En ese sentido reconoció el buen trabajo del rival.

«Fueron superiores, les felicito y nosotros a seguir remando. Se agota el tiempo, estamos anímicamente golpeados. Pero somos profesionales y hasta el final hay que estirar nuestras posibilidades, yo no voy a permitir que nadie se relaje. Quien lo haga, no jugara.

«El equipo no ha bajado la guardia, no ha bajado los brazos, nadie se ha tirado del carro, tienen una conducta ejemplar. Me siento orgulloso del grupo de profesionales que tengo y tengo pena por ellos y por la afición porque no hemos podido encontrar dos o tres victorias. Ojalá seamos capaces de sumar en los cinco partidos que quedan el mayor número de puntos posibles», completó.

Asimismo envió un mensaje a los seguidores.

«A la afición no me queda más que mandarle un mensaje de agradecimiento, no hay más palabras ni más gestos. Han estado a la altura de las circunstancias. Puedo prometerles que el equipo dará la cara hasta el final, si hay que jugar con jóvenes se juega con jóvenes.

«Matemáticamente estamos todavía vivos. Tenemos un equipo que compite, casi hago seis cambios de un partido a otro buscando soluciones. Nadie destaca por encima de nadie. Hay que pelear, correr y luchar. Ojalá estemos más finos en las dos áreas, nada más. Mañana trabajaremos, tenemos el viaje a Barcelona y hay que buscar salir de esta dinámica lo antes posible», concluyó.