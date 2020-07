Se mantiene Juventus en el liderato; cence 3-1 al Génova

Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala y Douglas Cota se lucieron en la cancha

El argentino Paulo Dybala, el portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Douglas Costa firmaron tres maravillas este martes y dieron al Juventus un triunfo de 3-1 en el campo del Génova para confirmar el liderato liguero del equipo turinés, con cuatro puntos de ventaja sobre la Lazio, segundo.

Con su mejor prestación desde la reanudación de la Serie A tras la pandemia del coronavirus, la Juve doblegó al Génova en el Estadio Marassi empujado por el talento puro de la «Joya», quien volvió a abrir el marcador, y por dos golazos desde fuera del área de CR7 y Douglas.

Fue mérito de la organización defensiva del Génova y de su meta, el ex juventinoMattiaPerin, si el Juventus, en el que fue titular el bosnio MiralemPjanic, se fue al descanso con el 0-0 en el luminoso, pero nadie pudo contener en la reanudación el ímpetu de la delantera juventina.

Dybala rompió el muro local en el 50 con una espectacular acción personal, en la que regateó a tres rivales, entró en el área y liberó un zurdazo que terminó al fondo de las mallas sin que Perin pudiera oponerse.

La «Joya», que no encadenaba cuatro partidos consecutivos marcando en la Serie A desde septiembre de 2017 (en total anotó 10), abrió el camino para un Juventus que amplió distancias siete minutos después con otro golazo, esta vez firmado por Cristiano con un tremendo derechazo desde los 25 metros.

El vigésimo cuarto gol liguero de la temporada para Cristiano, quien lleva 19 en Serie A desde enero, sacudió a un Génova que sucumbió definitivamente en el 73, cuando Douglas Costa clavó en la escuadra un zurdazo desde el límite del área.

Fue con el 3-0 en el luminoso cuando el cuadro turinés bajó el ritmo y la concentración, lo que fue aprovechado por el Génova para firmar el tanto del honor gracias a Andrea Pinamonti.

En ese momento, un satisfecho Cristiano ya había sido sustituido por el argentino Gonzalo Higuaín para gestionar energías de cara a los próximos compromisos.

La Juve demostró no sufrir la tensión, luego de que la Lazio derrotara antes Torino 2-1.