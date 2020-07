Se esfuerza Sofía Castro por abrirse camino

La hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro, dijo que vivió una época complicada durante el matrimonio de su madre con el expresidente Enrique Peña Nieto, con quien tuvo una buena relación

Sofía Castro reconoció en entrevista que atravesó una época complicada con la relación de su madre Angélica Rivera y el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, que culminó en 2018 con el mismo sexenio y el posterior divorcio.

La actriz de 23 años mantiene una relación sana con el ex Mandatario, según dijo, pero los estragos ya quedaron atrás y ahora está enfocada en impulsar su carrera.

«La verdad es que mi relación con él (Peña Nieto) siempre va a ser de mucho agradecimiento y de mucho respeto por el tiempo que fuimos una familia.

«Sí fue un proceso difícil por todas las críticas hacia mi familia y hacia mi persona, y me costó mucho trabajo el poder salir de eso, hacerme de un nombre y el poder tener esa fuerza de seguir adelante y no tirar la toalla», compartió Castro.

Junto a sus hermanas Regina y Fernanda, hijas de Rivera y el productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, y los hijos de Peña Nieto con Mónica Pretelini, Paulina, Alejandro y Nicole, todos convivieron durante seis años en la residencia oficial de Los Pinos, en un matrimonio con altas y bajas, en el que hubo rumores, nunca comprobados, de violencia y malos tratos.

«Pero al final no fue nada más por esa parte. Mi papá también es un productor muy famoso y mi mamá, siendo actriz, de pronto dentro de eso es complicado el hacerte de un nombre.

«Pero eso me ha hecho trabajar y esforzarme el doble, y yo creo que tal vez por todo lo que me ha costado es por lo que valoro, amo y respeto más mi carrera», destacó.

Bajo esta lucha la mexicana ha ido forjando su trayectoria en producciones como Teresa (2010), El Hotel de los Secretos (2016) y Luis Miguel: La Serie (2018).

Incluso ya registró su primera participación en un filme estadounidense, MonsterParty, en 2018, y actualmente se prepara para un piloto en una serie en el país vecino.

«Van a ser ya casi 10 años que empecé mi carrera, comencé a los 14 años y estoy a punto de cumplir 24. Han sido años de seguir y seguir luchando y todavía me falta mucho que hacer, mucho que demostrar, que crear y compartir con la gente. Y sé que así será».

En el inter, la finalista del programa Mira Quién Baila se prepara para el reestreno de la serie El Dragón: El Regreso de un Guerrero, en la que encarna a Kenia Guzmán, una hacker adolescente que ayudará al dragón (Sebastián Rulli) con sus habilidades.

La producción de Netflix estrenó en la plataforma el año pasado y ahora se transmitirá por Las Estrellas a partir de este miércoles a las 21:30 horas.

«Es una historia bastante fresca y creo que es algo muy diferente, a mi me encantan las novelas clásicas, soy muy fan de hacerlas y de verlas, pero esto tiene un poco de todo, drama, amor, acción, entonces es algo muy completo que le queremos dar a la gente», destacó.