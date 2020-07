Se alista Chivas a ir por el título en el Apertura 2020

Se busca lograr el campeonato número 13 para Guadalajara

A semanas de comenzar el torneo Apertura 2020, en Chivas los objetivos son claros, el portero Antonio Rodríguez mencionó en entrevista que el verdadero enfoque del equipo es lograr el campeonato 13 para el Guadalajara.

Nuestro real y verdadero enfoque es obtener el tan anhelado campeonato número 13 y ese lo debemos conquistar a finales de diciembre», declaró.

Para Rodríguez, el equipo tiene que entrar a la ronda de Liguilla, pues el cuadro de Guadalajara tiene desde el 2017 sin ingresar a la contienda por el campeonato de la Liga MX.

Tenemos que entrar a Liguilla, esa es una piedra y losa muy grande que tiene esta institución que los últimos torneos no se han podido rebasar. Súmale que ahora se puede entrar con más boletos por la repesca, tenemos que estar adentro y ese será nuestro objetivo ‘A'».

Por último, el arquero canterano de Chivas puntualizó que dentro de sus expectativas, quiere ver al equipo rojiblanco dentro de los mejores en todos los aspectos del futbol mexicano.

Esto es seguir y seguir y seguir, dentro de esto, estar dentro de los cinco mejores en ámbito ofensivo y defensivo. El equipo con mejor Fair Play, el mejor local, buscar ser de los mejores visitantes. Vamos ir un paso a la vez para cumplir las metas», culminó.

Sin miedo al coronavirus

El defensa Hiram Mier señaló que en las Chivas, los jugadores tienen la libertad de decidir jugar o no en la Copa por México, ante el temor de contagio de coronavirus.

«Tenemos esa libertad. Desde los primeros días de entrenamiento estuvimos regresando a actividades, fue por grupos pequeños, ya cuando estábamos en dos grupos Ricardo nos dijo que había la posibilidad de que hubiera un torneo, una Copa, y nos dijo que quien no estuviera de acuerdo, levantara la mano y nadie lo hizo. Yo creo que todos lo queremos jugar. Nos hemos estando adaptando a las medidas que nos han puesto y el club ha hecho una gran labor en eso. No tenemos ningún caso positivo» contó Mier.

Al ser el Estadio Akron la segunda sede de la competencia, el Rebaño jugará contra el Atlas, Tigres y Mazatlán. En el segundo grupo se encuentra Cruz Azul, actualmente el equipo con la mayor cantidad de casos de Covid-19.

Sin embargo, en el Guadalajara hay disposición de volver a la actividad. El equipo se mantiene bajo las medidas del propio protocolo que diseñó el departamento de Ciencias de Salud, además de los recomendaciones generales por parte de las autoridades y de la Liga MX.

En el plantel no han habido contagios en las dos últimas pruebas y hoy nuevamente realizaron los test para la detección del coronavirus.