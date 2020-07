Sancionarán por no usar cubrebocas en la calle

Primero se optará por trabajo comunitario, de no cumplirlo será presentado ante el Juez y en caso de ignorar el llamado se procederá al arresto, advirtió

El uso del cubreboca es obligatorio y quien no lo utilice en la vía pública será sancionado con realizar trabajo comunitario, de no cumplir se acudirá al domicilio y se le entregará un citatorio para que se presente ante el Juez Calificador y en caso de ignorarlo, se procederá al arresto, señaló la alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas.

La presidenta municipal, mencionó que está sanción también se aplicará a quienes organicen fiestas, reuniones o convivios que no están permitidos por la pandemia sanitaria a causa del coronavirus.

«El que nosotros estemos concediendo a la ciudadanía la posibilidad de que atiendan sus actividades esenciales hasta las nueve de la noche es por las altas temperaturas que se están presentando en la ciudad, pero con los protocolos de salud, porque seguimos en semáforo rojo», precisó.

López Cárdenas resaltó que la única medida que puede evitar los contagios es el confinamiento total, que tendría que aplicarse en Hermosillo para que la curva de enfermos baje; de ahí fuera, todas las medidas que eviten la movilidad ayudan a reducir las posibilidades de más casos.

En el caso de los giros comerciales que quieran reactivar sus labores, la munícipe dijo que deben enviar la solicitud al Consejo Municipal de Salud y que trabaja de manera coordinada con el Comité Intersecretarial del Estado para evaluar su reapertura y en que horarios.