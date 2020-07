Reúnen autoridades más de 200 llantas en el primer día del Llantaton

Más de 200 llantas se reunieron en el primer día que entró en función el Centro de acopio permanente que instaló el Ayuntamiento de Hermosillo para que los ciudadanos se deshagan de forma segura de este material y que no termine en la vía pública.

Además de prevenir la proliferación del mosco transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

El director de Servicios Públicos, Norberto Barraza comentó que durante el primer día se tuvo muy buena respuesta de llanteras, y de vehículos particulares que acudieron a dejar neumáticos viejos para evitar la acumulación de los mismos en los patios de las casas, y que sean criaderos del mosco del dengue.

«Nosotros tenemos una estadística mensual de 25 mil llantas en desuso en Hermosillo y lo que queremos es que no se almacenen y se disponga de este material de forma correcta para evitar que terminen en canales, arroyos, lotes baldíos y en el relleno sanitario», dijo Barraza Almazan.

El funcionario comentó también que hay ciudadanos que sacan a la banqueta de sus casas las llantas a la espera que el camión recolector se la lleve, pero no es posible ya que pueden dañar el sistema hidráulico de la unidad, y por ello, se instaló este centro de acopio permanente y evitar que terminen en la vía pública.

El titular de Servicios Públicos del Ayuntamiento destacó que adicional a Econollantas que les prestó el terreno para este fin, en calle Tehuantepec y Reforma, de la colonia Centenario; se sumaron dos llanteras más a este programa: Grupo Ayala y Súper Llantas, y a partir del lunes se abrirán cinco centros de acopio en diferentes puntos de la ciudad para otorgar mayor accesibilidad a la ciudadanía que quiera deshacerse de neumáticos viejos.

Añadió que el material que se reúna se le dará una disposición compatible con el cuidado del medio ambiente en una empresa local para su procesamiento y utilizarlo como combustible alternativo en el proceso de fabricación de cemento.