Reportan 41 muertes y 410 nuevos casos de Covid-19 en territorio sonorense

En total se tienen contabilizados 950 fallecimientos y nueve mil 386 personas contagiadas desde el 16 de marzo a la fecha

Un total de 41 fallecimientos y 410 casos nuevos de coronavirus se registraron este jueves en Sonora, informó el secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, quien expuso que en una prueba de detección de Covid-19 resultó positivo, por lo que aunque está asintomático, seguirá los protocolos y se mantendrá en aislamiento domiciliario.

En su mensaje a los sonorenses, desde su hogar, expresó que siempre ha dicho que el Covid es un enemigo cruel y despiadado que no da tregua, pero él, al igual que esta enfermedad no le dará tregua y continuará coordinando, a distancia, todas las acciones de la Secretaría a su cargo, para no poner en riesgo a ninguno de sus colaboradores.

Por su parte, María de los Ángeles Durazo Arvizu, pediatra del Hospital Infantil del Estado y del Hospital Ignacio Chávez, informó que este jueves se presentaron 41 fallecimientos y 410 nuevos casos por Covid-19 en Sonora, con lo que suman 950 decesos y nueve mil 386 casos, desde el 16 de marzo cuando se presentó el primer paciente en la entidad.

Detalló que los 41 fallecimientos ocurrieron en 28 hombres y 13 mujeres entre 22 y 85 años de edad, residentes de los municipios deCajeme con 17, Hermosillo con nueve, Nogales con cuatro, San Luis Río Colorado y Empalme con tres cada uno, Guaymas con dos, Agua Prieta, Etchojoa y Puerto Peñasco con uno cada uno.

Los pacientes iniciaron síntomas entre el 18 de mayo y 24 de junio, falleciendo entre el 18 y 30 de junio, comentó la doctora.

Respecto a los nuevos contagios, precisó que ocurrieron en 212 mujeres y 198 hombres, residentes de Hermosillo con 178, Cajeme 71, Agua Prieta con 27, Nogales con 26, Guaymas con 25, Navojoa con 24, Magdalena con 13, Empalme 12, San Luis Río Colorado con ocho, Cananea seis, Baviácora con tres, Bácum, Ures e Ímuris dos cada uno.

En tanto, Fronteras, Puerto Peñasco, Santa Ana, Santa Cruz, Nácori Chico San Ignacio Río Muerto,Etchojoa, Bacoachi, Caborca, Ónavas y Huatabampo con un caso cada uno.

De los 410 nuevos contagios hay tres casos pediátricos en dos niños y una niña, cuyas edades oscilan entre los dos meses y 11 años residentes de los municipios de Hermosillo, Magdalena y Navojoa, acumulándose un total de 84 casos en menores de edad.

También se notificaron cuatro nuevos casos de mujeres embarazadas residentes de los municipios de Guaymas, Hermosillo, Magdalena y Cananea, sumando un total de 80 casos.

En trabajadores de la salud se registraron 127 casos, que corresponden a los municipios de Hermosillo con 54, Cajeme 32, Guaymas 12, Nogales ocho, Navojoa seis, Empalme y Agua Prieta cinco cada uno, Bácum dos, Nácori Chico, San Luis Río Colorado y Magdalena con uno cada uno.